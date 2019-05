Vicente Zeballos sobre juicio a Pedro Chávarry: "No hay un compromiso de lucha contra la corrupción" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Preocupado. Así se manifestó el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, con respecto al archivamiento de una nueva denuncia por parte de la Comisión permanente del Congreso al exfiscal de la Nación Pedro Chávarry. Dijo que esperaba que el Congreso proporcione un mensaje de lucha contra la corrupción.

"Creíamos que se había acudido a un propósito de enmienda con lo que se trabajó en la sub comisión de acusaciones constitucionales...creo que esta es una oportunidad que se le da al Congreso de la República que le de un claro mensaje de compromiso frontal contra la corrupción, de fortalecerse internamente y de dar un mensaje de que hay una agenda propia que seguir...aquí no puede haber actitudes antagónicas, todos debemos de sentirnos comprometidos".

El Ministro también contestó a las alusiones de Chávarry, con respecto al tratamiento a la lideresa de Fuerza popular Keiko Fujimori o al extinto expresidente Alan García.

"Todavía no se ha llegado a la votación de los temas de fondo, pero si finalmente se suscitaran una especie de votación que libere algún nivel de responsabilidad a Pedro Chávarry no haría más que corroborar a algo que se viene leyendo, que hay una especie de contubernio que pudiera haber entre una agrupación política por alentación del Parlamento y el señor Chávarry, y más aún, lo que es notorio que no hay un compromiso con el país, que no hay un compromiso de lucha contra la corrupción y que están primando más intereses objetivos", acotó.

Y con respecto a las acusaciones que realizó el exfiscal contra el presidente Martín Vizcarra, Zeballos contestó que la mejor prueba de un no involucramiento del Presidente es que Ejecutivo y medios de comunicación

"Rechazar con la mayor contundencia este pretendido involucramiento al presidente detrás de la argumentación que en su momento ha evaluado el grupo de trabajo de (Juan) Sheput (...) la mejor evidencia ante los medios de comunicación ha sido algunas opiniones que contrastan con el Ejecutivo que ha brindado el mismo congresista que ha sido muy serio y objetivo, pero de ahí pretender buscar argumentación a un nivel de intervención de un Presidente de la República obviamente deja mucho qué desear, debería buscar elementos más sólidos", detalló.