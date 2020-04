Este domingo el presidente de la República, Martín Vizcarra no brindó una conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, tal como es costumbre. Sin embargo, parte de su gabinete dieron breves declaraciones donde dieron alcances sobre la compra de pruebas rápidas para diagnoticar el nuevo coronavirus.

Desde Lurín, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos habló sobre el bono rural que se oficializó, además del traslado de las personas y familias vulnerables a sus regiones de residencia.

“El traslado de los ciudadanos que por la determinación de la inmovilización social quedaron en Lima se estableció un dispositivo expreso. Se debe priorizar a las personas de alta vulnerabilidad, tal como los adultos mayores que vinieron a Lima para una consulta médica, niños, mujeres embarazadas, de ellos es responsabilidad el gobierno regional", enfatizó Zeballos.

¿Se extenderá la cuarentena en Perú?

Sobre la posibilidad de extender la medida de inmovilización social obligatorio, el titular de la PCM expresó durante la conferencia que aún quedan algunas semanas más.

“Tenemos que entender la dimensión lo que significa contrarrestar el contagio del covid. Si la persona se mueve, se mueve el virus, por eso queremos comprometer a todos los peruanos que hemos estado largas semanas con inmovilización, nos quedan algunas semanas más, y a efecto de ello, esperamos dar eco a estas delicadas circunstancias de los cuales todos estamos comprometidos para responsablemente tomar las mejores decisiones”, declaró Zeballos.

Sin embargo, ante la término de la conferencia, Zeballos aclaró que no puede precisar que si cuarentena se extenderá o no. “A la fecha yo no puedo advertir una prórroga o no, en principio tenemos una fecha final de esta tercera prórroga que es el 26 de abril”, finalizó.

