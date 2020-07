El primer ministro, Vicente Zeballos, afirmó que las citaciones del Congreso de la República y las mociones de interpelación presentadas contra miembros del Gabinete Ministerial, les quitan tiempo para continuar en las actividades de sus gestiones en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus (COVID-19).

“¿Quitan tiempo? Por supuesto que quitan tiempo. Cuán importante sería que el Parlamento tenga una agenda propia, obviamente es un organismo autónomo, que esté direccionada a consolidar, a reforzar lo que significa una estrategia país para evitar la expansión de la pandemia, sin embargo, el comportamiento tiene otra dirección”, señaló en diálogo con RPP.

Como se recuerda, este miércoles, se presentaron dos nuevas mociones para interpelar al presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, y al ministro de Justicia, Fernando Castañeda. Estos pedidos se suman a los cuatro ya presentados contra los ministros de Economía, María Antonieta Alva; Salud, Víctor Zamora; Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna; y Educación, Martín Benavides.

El primer ministro precisó que, tras revisar los seis pedidos de interpelación, existe una “marcada oposición” de parte de las bancadas que las proponen, respecto a las acciones del gobierno. En ese sentido, cuestionó que se aplique una oposición “escasamente constructiva”.

“Yo he revisado las seis interpelaciones y son coincidentes cuatro fuerzas políticas que las proponen: Podemos Perú, Unión por el Perú, Frente Amplio y la bancada fujimorista. Desde un primer momento tienen una marcada oposición y no es que estemos en desacuerdo con la función opositora […] porque nos permite visualizar problemas que de repente no estamos alcanzando a identificar o nos permite corregir lineamientos o políticas públicas que estamos impulsando como gobierno, pero, en este caso, hacer oposición por oposición, escasamente constructiva, ¿eso es generar un espacio de entendimiento, de fortalecer nuestra democracia, de darnos una mejor institucionalidad?”, criticó Zeballos.

No obstante, indicó que, de ser aprobadas, acudirán al Parlamento a responder por las acciones de cada sector en el marco de la pandemia, ya que respetan su autonomía funcional.

“Nosotros somos respetuosos de la autonomía funcional que tiene el Congreso. La interpelación es un mecanismo de control y se irá seguramente luego del procedimiento legislativo propio a explicar lo que viene aconteciendo en torno a cada sector. Son seis ministros, incluido el Consejo de Ministros, que está siendo convocado, iremos, pero la pregusta es: ¿es una cuestión de oportunidad, una cuestión de responsabilidad y una cuestión institucionalista?”, enfatizó.

“Alguien calificó estas circunstancias como una guerra, y en la guerra el enemigo no está adentro, está al frente e ¿internamente estamos confrontándonos? ¿Cuánta importancia estamos dándole a esta pandemia? Y no es una excusa, es una realidad que asumimos con mucha objetividad”, agregó.

De otro lado, el primer ministro resaltó la falta de una agenda común con el Legislativo que lleve a consensos y a la unidad con el Poder Ejecutivo.

“El Parlamento es autónomo, tienen ese concepto, pero pensemos como peruanos, tenemos una visión nacionalista. ¿No hay una agenda común que necesariamente convoca a generar consensos y unidad en la respuesta?”, dijo.