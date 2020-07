El saliente presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, agradeció a Martín Vizcarra la oportunidad de haber servido al país desde el Ejecutivo y aseguró que trabajó arduamente, que se queda con frustraciones y con lecciones aprendidas.

“Hasta pronto, presidente. Le agradezco por la oportunidad brindada para servir a mi país. Asumí el reto respondiendo con esmero, compromiso y lealtad con nuestra patria. Hace dos años, juré como ministro de Justicia y luego lo acompañé en la PCM”, escribió en su cuenta de Twitter.

“¡Cuántas cuestiones políticas, sociales y de otra índole compartimos y enfrentamos, desde entonces hasta hoy! ¡Tiempos muy dinámicos! Lo dimos todo, fuimos contestatarios con lo habitual y absurdo”, añadió.

Este mensaje fue publicado luego que Pedro Cateriano confirmara que decidió aceptar la invitación de Martín Vizcarra para asumir el cargo de primer ministro desde hoy y luego de 8 meses de que Zeballos asumiera el premierato tras las disolución del Congreso anterior.

“Sin duda me quedo con frustraciones: me duele en el alma la pobreza y exclusión que aún persisten, la burda e insensible burocracia (con honrosas excepciones), la prepotencia de algunos sectores y los desencuentros de la política. Todo tiene un final. Me voy con lecciones aprendidas, compromisos renovados y como un ciudadano diferente y mejor al de ayer”, concluyó.

Cabe recordar que, en las últimas semanas, diversas bancadas firmaron mociones de interpelación contra diversos integrantes del gabinete de Vicente Zeballos, incluyéndolo a él como a titulares de sectores importantes como el Ministerio de Economía y Finanzas, Salud, Educación, Desarrollo e Inclusión Social.