En el inicio de audiencia de prisión preventiva por el caso Rich Port II, en la que se evalúa un pedido de prisión preventiva por 36 meses de los investigados, el exlegislador fujimorista Victor Albrecht sostuvo que se encuentra mal de salud y que necesita continuar con su tratamiento oncológico.

“Tengo el colon con divertículos, y segundo, un problema de páncreas. Fui citado para el día 29 (de enero) para uña examen de tiroides, páncreas, hígado y estómago, lo cual no me fue permitido asistir, no me han llevado mis pastillas”, indicó el exmiembro de Fuerza Popular.

Asimismo, Albrecht acotó que la Fiscalía no le ha permitido que pueda tomar sus pastillas, como parte de su tratamiento oncológico. “Solicito a usted y a su despacho (juez Richar Concepción Carhuancho) de que sea atendido”, indicó al magistrado. Sin embargo, la fiscal Sandra Castro negó que Albrecht no haya sido atendido y dijo que de acuerdo a la revisión médica se encuentra bien de salud.

En respuesta, Albrecht acotó que la revisión médica oncológica no es algo de rutina, sino que requiere una revisión más profunda. Alegó que mide más de un metro noventa y que su peso es de 60 kilos aproximadamente, lo que refleja su mal estado de salud.

Luego, el investigado y ex alcalde del Callao, Juan Sotomayor, dijo que sufre de cáncer a la próstata y que se está expandiendo al estómago. En esa línea, pidió al juez ser atendido por un médico y se permita que sus familiares puedan llevarles sus medicinas.