Víctor García Belaúnde cuestiona a Vizcarra por no elegir nuevo ministro de Defensa

El congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde, cuestionó al presidente Martín Vizcarra por no elegir al nuevo ministro de Defensa tras la muerte de José Huerta el 24 de junio pasado.

En diálogo con Agenda Política, aseguró que ese portafolio es el más importante de un gobierno porque está a cargo de defender la integridad del territorio nacional.

"El ministro de Cultura puedo aceptar que esté algo ausente, pero el ministro de Defensa, no. El ministro de Defensa es el más importante del gobierno, es el que maneja las Fuerzas Armadas, tiene bajo su mando quinientos mil hombres, tiene el Vraem, defiende integridad territorial", mencionó.

Incluso, García Belaúnde recordó que José Huerta murió hace más de dos semanas, y dijo que el ministerio de Defensa se encuentra sin un titular desde entonces.

"Nadie podía pensar que un gobierno podría estar sin ministro quince días", añadió.

El 24 de junio, José Huerta de 71 años falleció a consecuencia de un paro cardíaco cuando se encontraba en un viaje de trabajo en El Cenepa, Amazonas.

Mesa Directiva

Al ser consultado sobre de quién no aceptaría votos para ser elegido presidente de la Mesa Directiva, García Belaúnde respondió: "Primero tengo que postular. Hay un viejo refrán chino que dice: 'Nunca pienses cruzar el puente, si antes no has llegado a él'. Primero lleguemos al puente y después hablemos".