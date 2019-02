Víctor García Belaúnde: "En la Fiscalía han ido a Brasil por lana y han salido trasquilados"

Síguenos en Facebook

Pocas horas después de haber sido mencionado por los funcionarios de Odebrecht que declaran a los fiscales peruanos en Brasil, el congresista Víctor García Belaunde nos brinda su punto de vista sobre los vínculos del jefe de Estado con el Club de la Construcción y las razones que existirían para intentar involucrarlo en este caso.

¿Cuán involucrado o comprometido ve a Martín Vizcarra en el Club de la Construcción?

Bueno, creo que bastante. El señor Raymundo Trindade Serra (exrelacionista público de Odebrecht) ha dicho que este Club existe desde 1996 y 1997, desde que llegó al Perú, y que siempre se repartían la obras y que Odebrecht era parte. Creo que es un tema sumamente grave porque le han sacado plata. Por tanto, creo que hay una responsabilidad muy grande de los constructores y todos los que han ayudado a constituirse, como abogados, árbitros, políticos y Ministerio Público. Hay una suerte de organización criminal, que es totalmente sujeta a una investigación.

¿Cree usted que Vizcarra luego pueda deslindar de este Club de la Construcción?

Yo espero que sí. Él es constructor y tiene que deslindar. De hecho, ha trabajado para una de ellas. Ha sido parte o anexo de uno de los miembros del Club de la Construcción, eso debe aclararse.

¿Pero cree que él podrá hacerlo (deslindar)?

Él tiene que deslindar con el Club de la Construcción, lo veo complicado y difícil, pero tiene que hacerlo.

¿Qué tan difícil ve que él pueda hacerlo, a la luz de las evidencias que hay?

No puedo opinar más, hay que investigar. Hay cosas evidentes. Él además lo sabe, porque lo denunció en su momento.

¿Cree en la versión de que la empresa CASA, miembro del Club de la Construcción, le entregó dinero a la campaña de PPK, en una reunión donde estuvieron presentes Vizcarra y Grados?

No encuentro signo de mentira en eso, me da la impresión de que es verdad. Habrá que preguntar cuántas empresas proveedoras del Estado han hecho lo mismo, porque no creo que sea la única.

CASA ha ejecutado muchas obras en este Gobierno, ¿cree que eso es un indicio de que hubo algo bajo la mesa?

De todas maneras, yo creo que sí. La relación de aportes a la campaña y adjudicación es una relación directa. Me parece que tiene que investigarse eso, es lo mismo que ha pasado con Chinchero, porque los dueños de ese proyecto son los mismos que estaban aportando en la campaña y al final se vieron en la necesidad de hacer una adenda lesiva para el Estado.

Esta relación evidente, ¿cree que involucra directamente a Vizcarra?

Él (Vizcarra), que era ministro de Transportes, no puede dejar de conocer las adjudicaciones que se han llevado a cabo durante el ministerio, de su época. Además, hay que recordar que se han entregado 1200 millones de soles a una empresa que había tenido un derrumbe de un puente que ellos habían construido en Jahuay, en Chincha. Eso es un poco sospechoso, ¿no?

Y en ese ámbito, ¿no descarta pedir una vacancia para el presidente Martín Vizcarra?

Yo creo que no hay que descartar nada, pero hay que investigar primero.

Raymundo Trindade Serra ha dicho que tuvo una reunión con usted, ¿qué tiene que decir?

Conmigo no, fue con 80 personas y entre ellas estaba yo. Eso no me hace amigo de él ni de Odebrecht.

¿Cuándo fue esa reunión y quiénes estaban presentes?

Fue en el 2012. En una reunión que hace una vez al año un abogado que se llama Uceda. Él hace un almuerzo de fraternidad. Invita a 80, 100 o más, los que entran en el jardín de su casa. Habían políticos y todo tipo de gente.

¿En esa reunión hubo una conversación personal entre ustedes?

Seguramente, creo que (Raymundo Trindade Serra) se acercó a saludarme y me hablaba. En una reunión social, uno tiene que hablar con todos.

¿Usted desecha que haya recibido algún aporte para su campaña de Odebrecht?

Usted me ofende con esa pregunta. Yo no tengo nada que ver con Odebrecht y me he opuesto siempre. Yo voté en contra del Decreto de Urgencia 003 y la Ley 30747, que muchos votaron a favor (...) Mis campañas las financio yo mismo.

¿En el Congreso se debe investigar, o que la Fiscalía lo haga, a los candidatos al Parlamento que han recibido aportes?

Sí, pero solo han mencionado a dos. Los fiscales no han querido preguntar por más, esto es una cosa dirigida contra mí por los fiscales y el Gobierno, porque da la casualidad de que han habido 130 congresistas ahora y otros en el anterior y preguntan por mí...

¿Por qué cree que están dirigiendo esta investigación hacia usted?

Bueno, porque los he criticado y creo que el acuerdo es entreguista, favorece a Odebrecht totalmente. Es dañino y perjudica al país. En vez de darme argumentos para convencerme, quieren atacarme para cambiar de parecer.

¿Cuál es su balance sobre los interrogatorios?

Nada. Hemos entregado 4 mil millones de dólares en obras a Odebrecht para que se las lleve, a cambio de unas declaraciones sobre Lourdes Flores y que allanen el domicilio de Monteverde, cuando hace dos años se sabe quién era. El tiempo va a demostrar que ese acuerdo es entreguista.

¿Entonces cree que estos interrogatorios han sido un fracaso?

Creo que han ido por lana y han salido trasquilados. No han logrado nada o casi nada. Todo lo que se ha dicho es un refrito, algunos detalles anecdóticos. Tú no blindas a Odebrecht a cambio de tan poco.

En el Congreso, su bancada está impulsando una comisión que investigue el Club de la Construcción, ¿se piensa citar a Vizcarra?

Eso no lo sé, primero tiene que aprobarse la moción que aún no está debatida y fijarse unos objetivos de trabajo. Así que es muy largo el proceso para saber qué va a pasar.