Víctor García Belaunde: "José Domingo Pérez se siente el sheriff del Perú" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El congresista de Acción Popular Víctor García Belaunde cuestionó al fiscal José Domingo Pérez por asegurar que las personas que defienden a la corrupción atacan al Equipo Especial Lava Jato y la colaboración eficaz.

Según el legislador, el representante del Ministerio Público siente que es el único que lucha contra la corrupción y recordó las citaciones a la que no asistió Pérez para responder sobre su tesis.

"A él lo ha citado dos veces el fiscal de Arequipa para contestar preguntas sobre un plagia que ha hecho en la universidad de Arequipa con su tesis y no se presenta. Un fiscal que lo citan dos veces no se presenta, está enjuiciado por plagiar y no va, sus fiscales supremos lo citan y tampoco va. Ataca a los parlamentarios, a presidentes, a los jueces y fiscales supremos, ese señor se siente que es el dueño del Perú, el sheriff del Perú, se siente la máxima autoridad, impoluto, se siente casi el Papa, el único que lucha contra la corrupción", expresó en diálogo con ATV Matinal.

Asimismo, García Belaunde aseguró que Domingo Pérez es el fiscal que permitió que el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, pueda vender algunas de sus propiedades.

"El tema de Odebrecht lo vemos que es un tema lesivo para el interés nacional, es decir la fuerza que emplea contra cualquier señor de estos últimos que ha hecho gala porque no lo empleó con Barata. Él es quien permitió que Barata levante sus propiedades y sus cinco automóviles para poderlos vender después", indicó.