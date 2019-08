Víctor García Belaúnde sobre Vizcarra: "Me parece bien que insista, pero que no deje de conversar"

Síguenos en Facebook

El congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde, pidió al presidente Martín Vizcarra que dialogue de forma continúa con su homólogo del Legislativo, Pedro Olaechea, al considerar oportuno la insistencia del mandatario sobre el adelanto de elecciones pese a los cuestionamientos de algunas bancadas.

En diálogo con Canal N, el parlamentario calificó de "terco" al jefe de Estado por esa insistencia. Además, destacó la importancia que el Ejecutivo y el Legislativo mantengan una comunicación constante en miras a resolver los problemas del país.

"Sabemos que es terco. Me parece bien que insista, pero no deje de conversar, aún cuando las posiciones no se cambien, siempre será bueno conversar, no romper ese vínculo que pueda existir, ese puente entre los dos poderes del Estado que necesitan no vivir de espaldas sino vivir comunicados y frente a frente, para poder solucionar los problemas del país", remarcó.

"Tiene que haber agenda conjunta"

Posteriormente, García Belaúnde resaltó la decisión de Vizcarra y Olaechea sobre reunirse este lunes en el marco del Consejo para la reforma de Justicia que fue programado en Palacio de Gobierno.

"Va a ser un primer contacto y esperemos que continúen los contactos más adelante, que en un contacto no nos quedemos. Sino que desarrollemos otro tipo de reuniones para ver si buscamos soluciones a los problemas que existen con o sin adelanto. Tiene que haber una agenda futura que resuelva problemas", enfatizó.

Cuestión de confianza

De otro lado, el legislador estimó positivo que se consulte a los organismos externos, la posibilidad de una cuestión de confianza.

También, recordó que hace unos años, el primer pedido de vacancia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski fue consultado a la OEA.

"El gobierno no puede quejarse de ello porque durante el gobierno de Kuczynski y el Gabinete que integraba Vizcarra, consultaron, mejor dicho pidieron a la OEA que intervengan en una moción de confianza que se había presentado al Congreso", mencionó.

Al ser consultado sobre las afirmaciones del ministro de Justicia, Vicente Zeballos, quien calificó de "impertinente" que Olaechea solicitara una opinión a la Comisión Europea respondió, García Belaúnde respondió: "Que opine si fue una impertinencia llamar a la OEA (...), cuando se presentó la primera vacancia del señor Kuczynski. Eso fue mucho peor y grave".