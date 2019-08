Víctor García Belaúnde: Martín Vizcarra se arrodilló ante autoridades de Arequipa y aceptó lo que pedían (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde, consideró que el presidente Martín Vizcarra se ha arrodillado ante las autoridades de Arequipa, al comentar la difusión del audio que registra el diálogo sobre el proyecto Tía María.

Desde la sede del Legislativo, lamentó la actitud del mandatario luego de que el Consejo Nacional de Minería determinara suspender el proyecto.

"Un jefe de Estado ante alcaldes distritales y provinciales se arrodilla y acepta lo que dicen. Y solo pide paciencia para ver cómo él lo plantea, qué argumentos encuentra para darlos a conocer a la opinión pública. Eso es una falta total de ética", enfatizó.

Luego, García Belaúnde rechazó las afirmaciones del jefe de Estado quien ha negado un arreglo debajo la mesa para la suspensión del proyecto. Dijo que hubo un "arreglo descarado sobre el piso".

"Qué arreglo sobre la mesa puede haber si no habido una mesa (de diálogo). Aquí hay un arreglo descarado sobre el piso que ha claudicado", subrayó.

"Presidente da carnada a la población para distraer"

En otro momento, Víctor García Belaúnde calificó de psicosocial la situación que se afronta tras la suspensión de Tía María y la difusión de audio.

"El presidente decide el adelanto de elecciones el 27 de julio, pero el 24 ya se había comprometido a anular Tía María, es al reves. El presidente lo que está haciendo es un psicosocial, dándole una carnada, un muy muy a la opinión pública para que se distraigan allí y deje de lado los errores que él efectúa", sostuvo.

Sin embargo, señaló que se encuentra en contra de la vacancia del presidente de la República; aunque, sí estimó oportuno la interpelación al ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes.

"La vacancia es otra cosa, a veces la curación es peor que la enfermedad. (Vacancia) es un tema diferente que no he analizado. (Interpelar) al ministro de Energía y Minas, de todas maneras, tiene que salir es un ministro que no sirve para mucho. Es un ministro que ha asumido atribuciones que no le corresponde como por ejemplo, del Consejo de Minería Nacional que es una entidad autónoma", subrayó.