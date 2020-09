El excongresista Víctor García Belaunde calificó como “sobón” del presidente de la república, Martín Vizcarra, al ministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui, quien denunció que dos personas relacionadas a Acción Popular, Huarcaya Clemente y Santiago Arancibia Ortega, le escribieron y se le hizo la propuesta mantener su cargo un posible gabinete si el presidente Martín Vizcarra termina siendo vacado por el Congreso.

“(Los motivos que lo impulsaron a revelar dichas conversaciones fueron) por servir a su Gobierno, a su presidente, por ser útil a su presidente, no al país. Para ganarse la confianza de su propio gabinete, finalmente, por ser sobón del presidente, así lo digo con esas palabras ”, expresó, a Canal N, el exparlamentario que representó al partido de la lampa en el Congreso disuelto.

“El ministro de Estado no es un secretario, es un personaje que dirige un sector del aparato del Estado, no tiene por qué ser servil del presidente, tiene que servir al país y a la Nación. Sí tiene que ser un colaborador cercano y leal al presidente, pero no tiene por qué ser un sobón”, añadió.

Para García Belaunde, los mensajes que le llegaron a Miguel Incháustegui son “absurdos” y fueron enviados por personas que no representan a “nadie”.

“Son mensajes totalmente absurdos de gente que no representa a nadie, que son NN, y que ha dado valor a mensajes que no tienen ningún valor para echarle lodo a un partido al que su padre se dedicó 40 años de sus años mejores de vida, con gran amor y fervor porque creía en los principios democráticos del partido. Esta actitud del señor Incháustegui enloda al partido que tanto quiso su padre y eso me parece que es totalmente inaceptable”, indicó.

Explicación sobre foto

Víctor García Belaunde también aparece posando en una fotografía con Santiago Arancibia Ortega, a quien negó conocer.

“Esta persona con la cual me ha fotografiado, no la conozco. He pasado a recordar un poco que fue una fotografía que él me pidió en un local del partido hace unos meses atrás. Es una persona que se ha inscrito al partido en julio del año pasado, es muy nuevo. Además, viene de otros partidos, parecería que le gusta rotar de partidos y que se presentó en unas elecciones internas en que sacó cinco votos, osea, votó por él su familia”, sostuvo.

