García Belaúnde pide investigar pago a consorcio en gestión de Vizcarra

El excongresista Víctor Andrés García Belaúnde, calificó de grave la denuncia sobre el irregular pago del gobierno regional de Moquegua cuando estaba liderado por Martín Vizcarra a un consorcio vinculado con el Club de la construcción.

Desde el Centro de Lima, el exparlamentario aseguró que esa denuncia debe volver a investigarse, aunque el mandatario ha señalado que ya ha sido indagado en dos oportunidades al término de su administración.

En ese sentido, destacó la importancia del caso, ya que se refiere a un abono de S/41’869.086 cuando no había expediente técnico para la edificación del hospital regional.

"Es terriblemente malo y grave. Debe ser investigado a profundidad. Son 133 pagos en menos de una hora, en una obra que no tenía expediente técnico y no tenía terreno adjudicado. Eso es sumamente grave, es una estafa", remarcó el exlegislador a su salida de la sede de la Fiscalía de Lavado de Activos.

García Belaúnde indicó que el jefe de Estado y el ministro de Transportes, Edmer Trujillo, deberían responder sobre el irregular pago ante las autoridades judiciales.

"El señor Trujillo con el señor presidente de la República deberían responder sobre esta obra que se hizo en la gestión de ellos en Moquegua", añadió.

También, recordó que había denunciado esa irregularidad durante la campaña presidencial del 2016; sin embargo, dijo que no hicieron caso a sus manifestaciones.

"Es algo que denuncié en un debate que tuve con el señor Vizcarra en la Universidad de Lima en la campaña del 2016. Yo sostenía que el hospital de Moquegua era una gran estafa, destruirlo para no construir nada", expresó.

Caso "Lava Jato"

De otro lado,mencionó que ha declarado ante el Equipo Especial del caso "Lava Jato" en su condición de expresidente de la Comisión del mismo nombre.

Dijo que la Comisión no investigado el tema de los aportes a la campaña de Keiko Fujimori porque no se conocía nada irregular en ese entonces.

"He venido a responder las inquietudes de la Fiscalía que parecería que está preocupada en saber exactamente qué ha pasado con la Comisión Lava Jato. Yo (fui) titular de ella, pero no se investigó sobre los aportes de campaña de Keiko (porque no se sabía del tema)", anotó.