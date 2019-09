Víctor García Belaúnde propone que periodo de magistrados del TC dure 7 años

Síguenos en Facebook

El congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde, negó que exista una celeridad en el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional.

Durante una entrevista con Agenda Política de Canal N, consideró que el Parlamento se encuentra atrasado con respecto a esa elección, ya que se inició en noviembre pasado y hasta ahora no concluye.

En ese sentido, indicó que no puede avizorar si se logrará cubrir las 6 plazas con los 11 candidatos; ya que eso, dijo dependerá del Pleno.

"Es un proceso que se inició en noviembre pasado, estamos muy atrasados (...) el próximo lunes no se va a elegir, se va a votar. No sé si las seis plazas se van a cubrir. Aquí no habido acuerdo sino selección en base a las propuestas que ha hecho cada una de las bancadas", subrayó.

Cambio en el periodo

En otro momento, García Belaúnde propuso que el mandato de los integrantes del Tribunal Constitucional tenga un periodo de 7 años y no de 5 años como en la actualidad.

Además, estimó como adecuado que el TC se encuentre integrado por 9 magistrados y no 7.

"La duración del mandato de los magistrados debería ser no cinco sino siete años y no deberían ser siete sino nueve. Es un proyecto muy antiguo que han presentado varias bancadas", remarcó.

Luego, destacó como necesario otros cambios en ese proceso de selección como la renovación de uno por uno.

"Es importante que no haya renovación de siete miembros, seis, porque hay una serie de proyectos que quedan truncos y quien los ve. De una institución no se puede sacar al noventa por ciento. Lo ideal es nombrar uno por uno", enfatizó.