​Víctor Medina: "Fuerza Popular pagó mi viaje a Brasil"

El asesor de prensa de la bancada de Fuerza Popular y miembro del CEN del partido liderado por Keiko Fujimori, Víctor Medina, rechazo haber realizado algún tipo de "reglaje" al fiscal José Domingo Pérez, quien investiga los presuntos aportes irregulares a las campañas "naranjas".

En la víspera, el dominical Cuarto Poder mostró fotografías de Pérez y el fiscal Rafael Vela conversando con el periodista Daniel Yovera en un hotel en Sao Paulo (Brasil), luego del interrogatorio a Jorge Barata.

La hipótesis de José Domingo Pérez es que Medina habría captado estas imágenes, lo que demostraría que estuvo en tierra carioca “cubriendo labores al parecer ajenas a su función pública”, de modo que “corresponde que la Fiscalía Anticorrupción de Lima se aboque al caso por una presunta comisión del delito de peculado”.

En respuesta, Medina aclaró que el viaje y la estadía fueron costeados por Fuerza Popular y no por el Congreso de la República, ya que, remarcó, solicitó vacaciones a dicho poder del Estado para salir del país. "Acudí para coordinar con los medios de prensa la entrevista con la abogada (de Keiko Fujimori)", detalló.

Y agregó : "No ha habido ningún tipo de reglaje. (...) No he tomado fotografías ni grabado videos".

En otro momento, sostuvo que no ha incurrido en peculado, porque "no se ha gastado nada del Congreso en el pasaje". "Me parece jalado de los pelos que el fiscal (Pérez) haga una denuncia", se quejó.

A su turno, la vocera alterna "naranja", Milagros Salazar, fue más allá dijo que le parece "patética la denuncia que ha hecho el fiscal Pérez". "¿Cómo es posible que un fiscal esté reunido y conversando amenamente con un periodista?", se preguntó.

"Víctor Medina viajó a Sao Paulo para hacer las coordinaciones con los periodistas. No ha gastado ni un sol del Congreso", finalizó.

Al contrario, la legisladora apepista Marisol Espinoza dijo que es "gravísimo" que el fujimorismo incurra en estas prácticas.