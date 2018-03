Villanueva: "APP puede acordar que se emita un voto de conciencia en la vacancia"

Síguenos en Facebook y YouTube

El portavoz de Alianza para el Progreso (APP), César Villanueva, aclaró que no dará un paso al costado si es que su bancada no se pone de acuerdo en votar en bloque sobre el pedido de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, por sus supuestos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.

En este sentido, el legislador aseguró que "no hay ninguna división" en su grupo parlamentario y recalcó que se desempeñó "a título personal" como promotor de la solicitud para que PPK abandone Palacio de Gobierno. "He actuado a título personal, la bancada aún no ha tomado una decisión, pero espero que pueda ser una decisión colectiva”, manifestó a Correo.

No obstante, Villanueva deslizó que una alternativa que se baraja es que "APP puede acordar emitir un voto de conciencia". "Cada uno votaría como mejor le parece y eso tampoco romperá la bancada”, explicó.

RESPETO. Su colega parlamentario Richard Acuña recalcó, en conversación con este diario, que su bancada “no está incómoda” con el accionar que ha mostrado Villanueva frente a la eventual vacancia presidencial. “César Villanueva nos ha dicho que su postura es personal y no como vocero de la bancada, así que la respetamos”, enfatizó.

Asimismo, detalló que APP tomará una decisión “a fin de mes” y remarcó que “lo ideal sería votar en conjunto”.

Según fuentes del partido fundado por César Acuña, hasta el momento hay tres parlamentarios que votarán a favor de la destitución del jefe de Estado.