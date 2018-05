Villanueva evita responder a Aráoz: "Estamos enfocados en levantar al país"

Síguenos en Facebook y YouTube

El titular de la PCM, César Villanueva, evitó responder a las afirmaciones hechas por la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, quien aseguró que "el vacador no puede ser presidente del Consejo de Ministros".

"Yo respeto las opiniones [de Mercedes Aráoz], pero nosotros estamos enfocados en esta tarea de levantar al país, unir al país, no en temas confrontacionales", dijo en un acto en San Juan de Lurigancho.

"Yo he sido un promotor público [de la vacancia]. Los medios sabían mi posición frente a eso", agregó.

Aráoz afirmó a El Comercio que fue Villanueva quien "no quiso escuchar, alimentó sobre la base de infundios la idea de la vacancia. Pero no me interesa ya eso. La historia se contará como se deba contar y, eventualmente, se calmarán los ánimos.

Villanueva refirió que en el gobierno de Martín Vizcarra "no nos marea ni nos pone de mal humor [las opiniones]".

En cuanto a la bancada oficialista, el primer ministro dijo afirmó que tiene "una reunión cordial y la seguiremos teniendo". "Estas opiniones o cualquier otras que vengan para nosotros no corta ningún tipo de relación".

"Para confrontar tú necesitas dos partes: en la parte de nosotros no lo vana encontrar", agregó.

'Paquetazo'

El presidente del Consejo de Ministros también se pronunció sobre la polémica por el incremento del Impuesto a la Renta que había sido sugerido por el titular del MEF y luego rectificado por el Ejecutivo.

Villanueva afirmó que las medidas económicas tomadas por el gobierno, como el incremento del Impuesto Selectivo al Consumo "no es un paquetazo".

"Hacemos algunos ajustes, que no son paquetazos, para empezar a recuperar (la economía) y luego no lamentemos", señaló.

"Se dice que este gobierno quiere aplicar impuestos a la gente pobre. Es al revés: queremos que la gente pobre deje de tener el peso de una economía pobre, que se le cae, sino oportunidades de más empleo".