César Villanueva sobre sus presuntos vínculos con Odebrecht: "Yo he pedido se haga la investigación"

Síguenos en Facebook

El ex primer ministro César Villanueva descartó haber participado en cualquier etapa de la convocatoria y licitación de la carretera San José de Sisa que la empresa Odebrecht se adjudicó en la región San Martín cuando era gobernador.

Rechazó, en ese sentido, la declaración del exdirector ejecutivo de Odebrecht en el Perú Jorge Barata y del exdirectivo de la constructora Eleuberto Martorelli, quienes aseguraron a los fiscales peruanos que financiaron la campaña de reelección de Villanueva en el Gobierno Regional de San Martín.

"Descarto haberme reunido con directivos de Odebrecht para coordinar alguna obra porque yo no participo absolutamente en nada, ni en la convocatoria, ni el el comité, ni en las decisiones internas de lo que es el proyecto. No se va a encontrar absolutamente, una participación mía porque se trata de un ente jurídico autónomo y ellos hacen sus propios procesos", sostuvo en una entrevista con Canal N.

Lo negó

"No sé por qué se me implica. Estoy tan interesado en que durante el proceso de investigación se aclare todo esto en el que, es más, yo mismo he pedido en las diferentes instancias a las que tengo que acudir, que se haga la investigación", señaló.

Este jueves, el exdirectivo de Odebrecht en el Perú Eleuberto Martorelli reconoció que la constructora brasileña financió parte de la campaña de reelección César Villanueva en el Gobierno Regional de San Martín con US$ 30 mil.

Precisó, en esa línea, que este aporte se realizó luego de que el expresidente del Consejo de Ministros le otorgase la buena pro a Odebrecht en la carretera San José de Sisa, cuando era gobernador.

Ministerio Público

Previamente, Jorge Barata había declarado al Ministerio Público que la constructora brasileña le entregó US$60 mil al otrora jefe del Gabinete Ministerial como soborno por el referido proyecto.

Al respecto, Villanueva dijo que tomará "todas las medidas legales" a su alcance contra los exdirectivos de Odebrecht, puesto que "han afectado irremediablemente" su honor.

Dijo estar muy interesado, en ese sentido, en participar del proceso de investigación en su contra por presuntamente haber recibido dinero de Odebrecht para probar su inocencia.

"El señor Barata y Martorelli va a tener que probar a quién le ha dado el dinero, porque no se puede declarar así como así, no sé cuál es su intención para decir esto", indicó.