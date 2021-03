La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, aseguró que las reuniones que mantuvo los días previos con la excanciller Elizabeth Astete antes de que presentara su renuncia por haber recibido la vacuna de Sinopharm el 14 de febrero fueron de trabajo y “casi todas públicas”.

“Como presidenta del Consejo de Ministros, me reúno con ministros cotidianamente. En particular, esa semana viendo mi agenda, me he reunido con la señora Astete el 11, 12, 13 y 14 y casi todas las reuniones han sido públicas. Digo casi todas porque el 13 estuve con ella en el aeropuerto recibiendo las 700 mil dosis del segundo lote de las vacunas de Sinopharm”, aseguró en declaraciones a la prensa esta tarde.

Violeta Bermúdez declaró durante una visita para supervisar el proceso de vacunación de adultos mayores en San Juan de Lurigancho para reiterar que tanto ella como el presidente de la República, Francisco Sagasti, conocieron sobre la inoculación irregular de Elizabeth Astete el 14 de febrero.

“El 12 (de febrero) fue reunión de trabajo, el 11 también fue reunión de trabajo y el 14 fue el día en que la señora renunció y estuvimos juntos la señora (Elizabeth Astete), el presidente y yo”, indicó.

La primera ministra detalló que la excanciller le pidió el día 13 de febrero gestionar una reunión con el presidente Francisco Sagasti y que esta se llevó a cabo el 14, día en que se conoció que hubo otras autoridades que se vacunaron de manera irregular como la exministra de Salud, Pilar Mazzetti.

“Ella me pidió a mí gestionar, el 13, una reunión con el presidente de la República. Nos reunimos el 14 y ella llevó su carta de renuncia y nos comentó lo que todo el mundo sabe”, indicó, al recordar la carta que Astete luego publicaría en su cuenta de Twitter ese mismo día antes de eliminarla.

“[¿No le pidió que no manche al presidente con el escándalo?] No le dije ni eso ni otra cosa. Simplemente estaba absolutamente sorprendida con lo que nos contaba. Ella fue bien franca, nos entregó una carta diciendo que era su verdad que horas después publicó en todas sus redes”, destacó.

Elizabeth Astete, en compañía de su abogado, se presentó este lunes ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para reiterar su versión de que se aplicó la vacuna de Sinopharm luego de recibir la “anuencia” del presidente Francisco Sagasti. También dijo que Violeta Bermúdez, al enterarse de su vacunación, le pidió “no involucrar al presidente”.

