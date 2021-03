La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, rechazó este domingo haber solicitado se denuncie a quienes cuestionan las vacunas contra el coronavirus (COVID-19).

A través de sus redes sociales aseguró que el gobierno de transición liderado por el presidente Francisco Sagasti “respeta la democracia y la libertad de expresión”.

“Basta de mentiras. Rechazo tajantemente haber solicitado evaluar denuncias a quienes critiquen alguna vacuna. El gobierno de transición y emergencia respeta la democracia la libertad de expresión”, señaló en Twitter.

Basta de mentiras. Rechazo tajantemente haber solicitado evaluar denuncias a quienes critiquen alguna vacuna. El gobierno de transición y emergencia respeta la democracia y la libertad de expresión. — Violeta Bermúdez (@VBermudezV) March 28, 2021





Como se recuerda, el último sábado, Bermúdez aseguró que desde el Gobierno se garantizará el apoyo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para que no se generen aglomeraciones el día de las elecciones generales del 11 de abril. Sin embargo, descartó que los miembros de mesa vayan a recibir la vacuna contra el coronavirus antes de esa fecha.

Destacó que en ninguna parte del mundo ha sido requisito para realizar elecciones que los miembros de mesa reciban una vacuna contra el COVID-19 antes de los comicios, y descartó de este modo que vayan a acceder a alguna dosis debido a la escasez de estos fármacos a nivel internacional.

“El suministro internacional de vacunas es bastante irregular. En la medida que no hemos recibido el lote necesario para cubrir, no solo a los miembros de mesa, sino a toda la población, lamentablemente no han sido y no van a ser vacunados antes de la fecha de elecciones”, comentó.

