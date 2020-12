La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, aseguró que tanto ella como Francisco Sagasti mantienen su confianza en la labor de la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, y que si no fuera así ella ya no sería parte del gabinete.

“[¿Ratifica la confianza en Pilar Mazzetti?] La confianza está garantizada por el presidente de la República. Yo también se la ratifico, por ende, porque si no no estaría en el gabinete [...] Nosotros tenemos una alta valoración no solo de su calidad profesional y personal, sino de su compromiso con el país”, señaló en declaraciones a Agenda Política de Canal N.

La primera ministra defendió la labor de Mazzetti a la cabeza del sector Salud, a pesar de las críticas que han surgido por la falta de fechas concretas y contratos fijos sobre la llegada de las vacunas contra el coronavirus (COVID-19) al Perú, y consideró que esos cuestionamientos provienen de quienes no conocen el trabajo que se hace desde dentro del ministerio.

“La Dra. Mazzetti es una profesional muy capaz, muy comprometida y está haciendo de verdad un trabajo muy importante para nuestro país. [Pero sabe que hay críticas sobre su labor con las vacunas] Sí, pero la verdad es que hay personas que a veces opinan desde fuera sin conocer el trabajo intenso que se hace desde dentro y los problemas que se presentan en la gestión pública”, manifestó.

Bermúdez destacó que la labor de la ministra de Salud se vio interrumpido en noviembre, tras la vacancia de Martín Vizcarra y antes de que retornara al gabinete con Francisco Sagasti como nuevo mandatario. En esa línea, aseguró que el nudo en las negociaciones para conseguir las vacunas contra el COVID-19 se presentaron en noviembre, cuando hubo cambios en la Presidencia de la República.

“Han empezado las negociaciones desde el mes de agosto. Hablo del cronograma porque he querido tener la información clara para ver dónde se presentó el nudo y por eso afirmo que el nudo ha estado precisamente en el mes de noviembre, mes de crisis política en el Perú”, indicó.

Reforma constitucional “no es la ruta”

Violeta Bermúdez señaló que el proyecto de ley multipartidario que busca someter a referéndum la elaboración de una nueva Constitución mediante una Asamblea Constituyente “no es la ruta correcta” para cambiar la Carta Magna.

Explicó que la iniciativa “no responde a ninguna de las vías de reforma” estipuladas en el texto constitucional.

“No puedo ser categórica [sobre un proyecto de reforma constitucional] respecto de una iniciativa legal que, yo como abogada, como constitucionalista considero que no es la ruta correcta porque no se hace de acuerdo a lo que establece el texto constitucional”, sostuvo.

“El texto constitucional establece dos vías para modificar o para reformar ya sea integral o parcialmente la Constitución y entiendo que la iniciativa que se ha presentado no responde a ninguna de esas vías, por eso no puedo ser categórica”, señaló.

Bermúdez, quien es abogada constitucionalista, indicó que “las formas son el fondo en materia constitucional” y, por esa razón, se debe respetar el proceso de reforma establecido.

“Las formas son el fondo en materia constitucional, Si la Constitución nos dice que solo se reforma con dos legislaturas sucesivas que obtengan dos tercios de la votación favorable o con una legislatura que obtenga la mitad más uno de los votos y lo que se plantea es una tercera opción. La forma es el fondo”, manifestó.

El pasado domingo, la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, informó que firmó un proyecto de ley multipartidario que busca someter a referéndum la elaboración de una nueva Constitución mediante una Asamblea Constituyente.

“Lo que plantea es dar los primeros pasos para la reforma constitucional, que es una demanda de diversos sectores. La Constitución actual tiene muchas limitaciones”, detalló.

