La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, aseguró tras la reunión que sostuvo con la bancada de Acción Popular que el Gobierno busca “fortalecer las relaciones entre Ejecutivo y Congreso”.

Explicó que por indicación del presidente Francisco Sagasti mantendrá una “comunicación fluida” con las agrupaciones representadas en el Parlamento y dijo haber escuchado “sugerencias y algunas preocupaciones” de la bancada de Acción Popular en el marco de su presentación ante el pleno del Congreso esta semana.

“He recibido a la bancada de Acción Popular que ha tenido la gentileza de venir a participar de este diálogo que estamos entablando con todas las bancadas antes de nuestra presentación ante la representación parlamentaria del día jueves. Hemos tenido la oportunidad de compartir con ellos el enfoque que vamos a dar a nuestra presentación”, sostuvo en diálogo con Canal N.

Violeta Bermúdez tras reunión con Acción Popular

“Hemos recibido sus sugerencias y algunas preocupaciones que tienen respecto a fortalecer las relaciones entre Ejecutivo y Congreso que como ustedes saben es una política que queremos instaurar los dos poderes públicos. Tenemos instrucciones del presidente Sagasti, precisamente, de tener una comunicación fluida con el Congreso y poder avanzar en las agendas que tanto requiere nuestro país”, manifestó.

Al respecto, el vocero de Acción Popular, Otto Guibovich, explicó que su bancada no adelantará si otorga o no lo confianza al Gabinete Ministerial, pero precisó que su bancada no es obstruccionista y la decisión que tome su agrupación será “pensando siempre en el Perú”.

“Se han tratado propuestas de ambos lados. Nosotros no somos obstruccionistas y vamos a esperar la exposición de la señora premier de cuál es la política general de Gobierno y vamos a dar nuestro voto a consecuencia de ello, pero pensando siempre en el Perú”, señaló.