La congresista Vivian Olivos (Fuerza Popular) señaló que Zoraida Ávalos, ex fiscal de la Nación, pretende victimizarse ante una eventual inhabilitación de su cargo tras ser acusada de demorar el inicio de una investigación contra el expresidente Pedro Castillo, de quien se conocía pruebas de presuntos actos de corrupción en su gestión.

“Busca victimizarse ante la prensa de una acusación inconstitucional justa, porque ha quedado más que evidente que ella protegía a Pedro Castillo. Creo que Zoraida Ávalos debería alistar su maletas del Ministerio Público”, sostuvo a Correo la congresista fujimorista.

Olivos alegó que la fiscal suprema ha señalado a la prensa que sí abrió investigación al expresidente, pero no ha precisado que lo realizó luego de que la denunciarán ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento por infracción a la Constitución y el delito de omisión, rehusamiento o demora en actos funcionales.

“La fiscal debería recordar que decía que no podía iniciar una investigación contra Castillo por “una denuncia periodística”, pero luego lo hizo ante las evidencias de hechos graves de corrupción de los casos de ascensos en las Fuerzas Armadas, el direccionamiento de la adjudicación para el Consorcio Puente Tarata III y la obra de 74 millones de dólares en Petroperú”, señaló.

Asimismo, la congresista sostuvo que Ávalos inició indagación contra Castillo, pero realmente esta fue suspendida hasta que concluya su mandato. “Me parece que Zoraida Ávalos cree que no tenemos memoria o no recordamos los motivos de la denuncia en su contra”, alegó Olivos.

Cabe destacar que el presidente del Congreso de la República, José Williams (Avanza País), anunció este miércoles que se reprogramará la vista de la denuncia constitucional contra la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, el cual iba a ser debatido el jueves 25 de mayo.

