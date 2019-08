Martín Vizcarra: "La democracia no es otra que escuchar al pueblo"

El jefe de Estado, Martín Vizcarra, sostuvo que la reformas de carácter político y judicial planteadas por el Ejecutivo se están demorando en ser debatidas por el Congreso. Explicó que el Gobierno ha propuesto dichas reformas porque la ciudadanía busca "tener autoridades que realmente la representen".

"El grito que yo escucho aquí en Iquitos y en todo el Perú es un reclamo por mejorar nuestra institucionalidad, es buscar que nos representen mejor y es por eso que hemos planteado la reforma política y judicial y que ahí se demora, se demora y se demora en el Congreso. Queremos tener autoridades que realmente nos representen, eso es lo que queremos", sostuvo el mandatario en su discurso de clausura de la Expoamazónica 2019 que se llevó a cabo en la ciudad de Iquitos, en la región Loreto.

El mandatario remarcó que durante su mensaje a la Nación el 28 de julio planteó una reforma constitucional para adelantar elecciones al 2020 con el fin de salir del "entrampamiento político" en el que se encuentra el país.

En ese sentido, indicó que trabajando juntos se lograra "la transición a un nuevo período para tener los peruanos las autoridades que nos merecemos".

"La democracia no es otra que escuchar al pueblo, que dialogar con él, articular. Estamos en un entrampamiento y el 28 de julio hice un mensaje a la población y tenemos como demócratas que tener capacidad de desprendimiento. Planteamos adelantar las elecciones para que de manera ordenada puedan elegir ustedes puedan elegir nuevas autoridades y salgamos de este entrampamiento", señaló.

"Juntos vamos a trabajar para dar la base porque necesitamos hacer una transición democrática a una nueva etapa de nuestra sociedad y nuestra democracia. Juntos, vamos a lograr el progreso y desarrollo, juntos vamos a lograr la transición a un nuevo período para tener los peruanos las autoridades que nos merecemos", agregó.

Vizcarra aseveró que el país ya ha dado muestras de lo que puede lograr cuando se lo propone y cuestionó a los "pesimistas" que no querían que Lima fuese sede de los Juegos Panamericanos 2019, pero fueron "los primeros en tomarse fotos con los medallistas".

"Que no vengan a decir unos pesimistas que no podemos, ya se lo hemos demostrado con los Juegos Panamericanos de Lima. Lo más increíble es que quienes decían que no podíamos fueron los primeros recibiendo a los peruanos cuando ganaban medallas", manifestó.