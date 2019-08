Martín Vizcarra ratifica posición de que se "retenga" dinero que solicita Odebrecht

Síguenos en Facebook

El presidente de la República, Martín Vizcarra, ratificó su posición en contra del pedido de devolución de S/524 millones de la constructora brasileña Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica Chaglla (Huánuco).

De igual modo precisó que dicho el dinero debería ser retenido mientras duren las investigaciones. Sin embargo, resaltó su respeto por la independencia de poderes y aseguró que lo que se determine -según el convenio de colaboración eficaz firmado con la constructora- será implementado por el Poder Ejecutivo.

"Yo respeto la independencia de poderes y lo que finalmente determine [el acuerdo], lo vamos a implementar como Ejecutivo. Pero lo que yo creo, lo ratifico y lo digo, [es] que mientras haya tantos proyectos que ha ejecutado Odebrecht en proceso de investigación, si en uno de esos proyectos hay un saldo a favor de Odebrecht, como son estos S/525 millones, (debería ser retenido)", precisó.

Asimismo, Martín Vizcarra indicó que en el proyecto Chaglla existe un saldo a favor de Odebrecht, pero manifestó que este panorama no es necesariamente similar con otros proyectos a cargo de dicha empresa, por lo que -en su opinión- se debería retener.

"En Chavimochic ¿será saldo a favor de Odebrecht? Entonces ¿por qué no se retiene? Está bien si el convenio dice que es dinero de Odebrecht, pero que se retenga mientras que no se hace la investigación y se cierren otros proyectos. Es una opinión, pero no va contra el convenio", dijo.

Finalmente, aseveró que respeta el trabajo realizado por la fiscalía en este proceso de investigación. "Nosotros, en general, respetamos a la fiscalía, toda la estrategia que está teniendo resultados y que ahora hay varios expolíticos que están siendo investigados", señaló.