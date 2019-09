Martín Vizcarra se reunirá con bancadas por adelanto de elecciones

Síguenos en Facebook

El presidente de la República, Martín Vizcarra, se reunirá en Palacio de Gobierno este lunes 9 de setiembre con las bancadas que le solicitaron dialogar, a las que se sumó el Frente Amplio, para tratar la actual situación del debate sobre el adelanto de elecciones en el Congreso.

Así lo informó el vocero del Frente Amplio, Hernando Cevallos, quien precisó que la cita se llevará a cabo a partir de las 10:30 am. y allí también se abordarán otros temas.

"Vamos a tener una reunión con el presidente Vizcarra el lunes a las 10:30 de la mañana para ver el tema del sur, la minería y el proyecto Tía María, y luego vamos a conversar con él los temas políticos que tienen que ver con el proyecto de adelanto de las elecciones, donde también van a participar cuatro bancadas más", informó.

"Para nosotros el tema del adelanto de elecciones es importante, pero no más importante que los otros temas sociales que están esperando en el país. No es privada, pero vamos a tener una reunión previa con el presidente porque nos preocupa muchísimo que el tema de Cocachacra, en el Valle del Tambo, no se resuelva hasta ahora", agregó.

Como se recuerda, en el oficio enviado por las bancadas Unidos por la República, Nuevo Perú, Peruanos por el Kambio y la Bancada Liberal, a través de sus respectivos voceros, pidieron un encuentro con Martín Vizcarra "con el ánimo de mantener un diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo".

"Consideramos que las decisiones adoptadas en la Comisión de Constitución y Reglamento nos llevan a la conclusión de que el análisis de la propuesta de adelanto de elecciones será finalmente postergada o, en su defecto, archivada", señalaron los portavoces en la carta.

Debido a esto, esperan que el Ejecutivo pueda plantear las posibilidades de "viabilidad de la propuesta" a pesar del riesgo que corre el proyecto de reforma constitucional ante el rechazo de las bancadas que se oponen al recorte del mandato.