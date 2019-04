Martín Vizcarra sobre tragedia en bus siniestrado: "Accidente es culpa de todos" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El presidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció sobre la reciente tragedia en un bus interprovincial de la empresa Sajy, que cobró 17 vidas el día domingo en San Martín de Porres, e indicó que el accidente es "culpa de todos".

"A veces vemos a las propias autoridades, y me incluyo, tratar de encontrar responsables en otros y no buscamos autocrítica. Ese accidente es culpa de todos. Hay que dejar de estar echándonos la culpa y trabajar juntos para que esto no vuelva a ocurrir", señaló Vizcarra durante la inauguración de la primera conexión a gas natural en Mi Perú y Ventanilla, al norte de Lima.

En ese sentido, el mandatario agregó que la población "a veces no mide el peligro" y que debemos tomar conciencia sobre los perjuicios de la informalidad.

Martín Vizcarra anunció que ha dado indicaciones claras al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para tomas acciones y prevenir otra tragedia.