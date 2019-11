​Vladimir Cerrón: Se debe investigar a todas las empresas que aportaron a campañas de Keiko Fujimori

Síguenos en Facebook

El izquierdista Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, sostuvo que el Gobierno de Martín Vizcarra es una gestión que se caracteriza por tener una lucha contra la corrupción, aunque lamentó que todavía no se atiendan otros aspectos del país.

"Es una gestión que se ha caracterizado por una política de lucha anticorrupción pero que lamentablemente se ha encapsulado a esa área que en los otros sectores como salud, educación, transporte vemos una parálisis total sobre todo en el área de infraestructura donde no se está construyendo nada en todas las regiones", afirma Cerrón.

Cierre del Congreso

"Creo que el cierre del Congreso no va a resolver grandes problemas del Perú pero si da un espacio de oxigenación en cada departamento y en el propio país, así que esperemos que esta oleada de congresistas (nuevos) pueda aperturarlos proyectos de ley que no deben ser muchos por el tiempo que queda se marche a una Nueva Asamblea constituyente", manifestó el líder de Perú Libre.

Sobre aportes al fujimorismo

Respecto a los aportes a las campañas presidenciales de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, consideró que eso no es novedoso, pero indicó que así como se investiga a los partidos se debe hacer lo mismo con las empresas aportantes.

"Para nosotros no es ninguna sorpresa, siempre los grupos de poder han financiado a los partidos políticos de derecha y sobretodo a aquellos que tenían la mayor puntuación en las encuestas. Esto es un modus operandi de la derecha que no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Keiko está detenida lamentablemente por otros temas quizá que no hayan sido estos temas puntales que se han revelado en último momento pero que amerita una investigación más profunda. Casi siempre se investiga a los políticos pero no se quiere investigar al empresario corrupto. Se investiga al corrupto pero más allá no", afirma Cerrón.