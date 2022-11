El legislador de Perú Libre, Waldemar Cerrón, hizo un mea culpa por haber apoyado la candidatura de Pedro Castillo a la presidencia de la República, debido a que este no está “cumpliendo el ideario”.

En declaraciones a Panorama, explicó que los votantes de Perú Libre buscaron el cambio de Constitución, algo que no se viene cumpliendo.

“Tenemos que hacer un mea culpa de haber conducido el tema político, a través del presidente actual, porque no está cumpliendo el ideario. No es un tema personal, ojo. No es un tema de que se está distribuyendo la cuota de poder como mucha gente quiere decirlo, no se está cumpliendo el ideario, aseveró.

“Nosotros hicimos una campaña, el cambio de Constitución y eso el pueblo peruano no nos va a perdonar si a corto, mediano o largo plazo no lo cumplimos”, añadió.

En cuanto a un eventual disolución del Congreso, Cerrón Rojas aseguró que hay una ley que impide la denegación fáctica de la confianza, por lo que para disolver el Parlamento se tendría que modificar esa ley. Además criticó a las bancadas que buscan permanentemente la vacancia.

“Yo no considero que sea constitucional (cierre del Congreso). Hay una ley que se aprobó que indica que el gobierno no puede ponerse en temas constitucionales. Tendríamos que derogar la norma”, sostuvo.

“Yo no defiendo a Pedro Castillo por si acaso porque para eso tiene a sus personajes del entorno, pero no puedo permitir que aprovechando del Poder Legislativo se distraigan en vacancias”, expresó.

Las declaraciones de Waldemar Cerrón se dan días después de que tomara juramento a un nuevo Gabinete Ministerial, liderado por Betssy Chávez, quien reemplazó a Aníbal Torres.