El exministro del Interior, Walter Albán, calificó de comprometedora la manifestación del exgerente del proyecto Olmos, Pablo Salazar, ante la Fiscalía cuando dijo que Yehude Simon le pidió que busque al exfuncionario de Odebrecht, Jorge Barata, para la campaña de reelección en el 2006.

Sin embargo, resaltó la importancia de comprobar si o no es verdad lo afirmado por el exgerente Salazar Torres, quien fue detenido de manera preliminar por 10 días, al igual que el exgobernador de Lambayeque, el último martes.

“Las declaraciones de Salazar son mucho más comprometedoras. Por supuesto que (tendrán que ser probadas), como en todos los casos cuando no hay una acusación y no hay un juicio”, expresó Albán durante una entrevista con Canal N.

Este jueves, El Comercio reveló la confesión de Pablo Salazar ante el Equipo Especial del caso Lava Jato que recibió dinero de Odebrecth para campaña de reelección de Yehude Simon en el 2006.

Incluso, dijo que lo llamó por teléfono para solicitarle un encuentro, el mismo que se concretó en la sede del gobierno regional de Lambayeque.

“Quiero señalar que sí recibí dinero para la campaña de Yehude Simon, fue entre US$90.000 y US$100.000, fue en varias armadas, y recién por los medios me enteré de que el señor Javier Málaga Cochella también recibió dinero. Ese dinero me lo entregó el señor Jorge Barata, no sé si fueron tres o cuatro veces, siempre me lo daba en una cajita negra de cartón”, precisa el documento al que tuvo acceso el mencionado medio.