Walter Gutiérrez: "El Congreso y Vizcarra se alejaron del marco constitucional"

Aunque el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, prefiere no afirmar si el presidente Martín Vizcarra perpetró o no un golpe de Estado al disolver el Congreso, sí es enfático en reiterar que tanto el Poder Ejecutivo como Legislativo se alejaron del marco constitucional con las últimas decisiones que llevaron a la crisis política que atraviesa el país.

En entrevista con Correo, advierte los riesgos e implicancias para el Perú de tener un Congreso de año y medio, el que sería elegido el 26 de enero del próximo año.

¿Cuáles son los riesgos de llamar a elecciones congresales para el 2020?

Estamos en una parte inédita, donde la realidad ha rebasado el derecho. La Defensoría quiere compartir algunas preocupaciones(...), la ciudadanía tiene derecho a conocer las implicancias y riesgos. El primer riesgo del Congreso que viene es que pueda ampliar su período. Podrían decir tranquilamente que no se quedan año y medio, sino cinco años ¿quién podría detener eso? El Tribunal Constitucional (TC), pero el actual venció su mandato y el nuevo Congreso va a elegir ese TC. No hay incentivos para que este Parlamento sea mejor; a mí nada me hace suponer que el Congreso que viene va a ser mejor. Muy por el contrario, no hay estímulo, no hay incentivos para que sea mejor. No hay incentivos para que lleguen los mejores.

¿Cuáles serían esos incentivos?

Mucho más tiempo para que la gente se informe, para que las organizaciones políticas se puedan estructurar y adecuarse al proceso electoral. El embajador Allan Wagner habló de crear una mesa de diálogo para ver cómo podemos salir de esta situación. Estoy absolutamente convencido de que el Congreso, el anterior y en realidad no solo ese, no han entendido un principio constitucional que es básico: el principio de colaboración entre poderes y de diálogo entre poderes. Los poderes del Estado están obligados a dialogar y cooperar para poder sacar adelante al país, ese es un mandato constitucional. El mandato no es la conflagración, el mandato no es el conflicto, el mandato es la cooperación.

¿Mejorando los incentivos tendremos un mejor Congreso al 2020?

Lo que le puedo decir, con un mayor nivel de seguridad, es que las condiciones se están dando para que los que vengan no sean precisamente los mejores. Si nosotros cambiamos eso en una manera consensuada, podremos detener esos riesgos por lo menos hasta aminorarlos.

¿Es caótico irnos a las elecciones al 2020?

Tiene todos los riesgos. Riesgos de que reformen la Constitución, todo o partes o simplemente su período, (de que) este Congreso (el que se elija en 2020), siendo el más débil, sea el que termine eligiendo al TC, el riesgo de que modifique el capítulo de derecho de la Constitución, que modifiquen todo el régimen político, que modifiquen el régimen económico. ¿Somos conscientes de todos los riesgos que asumimos? Ese es el punto.

Este nuevo Congreso ¿Podría quitarle facultades al presidente?, ¿es otro riesgo más?

Este Congreso podría tranquilamente reformar la Constitución en un artículo o los 206 artículos de la Constitución.

¿La ciudadanía podrá informarse de los candidatos en cuatro meses?

No, eso es lo que estamos planteando. Si en términos ordinarios un proceso electoral, todo el proceso de campaña demora un año, en cuatro meses, apresuradamente, dudo que esa posibilidad se dé. Hay un deterioro de la clase política. Creo que no hemos entendido como país que no se trata solo salir del subdesarrollo económico, se trata de salir del subdesarrollo político. Hay una crisis de la clase política que tiene que ver con la falta de calidad de quienes forman parte de la clase política, pero también la corrupción.

¿La mesa de diálogo evitará las elecciones de enero de 2020?

Este es el momento de compartir las inquietudes, esas respuestas hay que construirlas. Por eso le he enviado un oficio al presidente de la República con el propósito de abordar estos temas, porque democracia y derechos humanos están íntimamente ligados.

¿Quiénes deberían integrar la mesa de diálogo?

Creo que nadie debe estar excluido. No queremos mencionar (nombres), porque eso implica una exclusión, de manera que no queremos ni mencionar ni excluir a nadie. Sí creemos que debe haber diálogo.

¿Un representante de cada poder del Estado?

Todos los que tengan que aportar en ese espacio para terminar de construir la constitucionalidad, deben participar.

¿Espera tener una respuesta del presidente por el oficio enviado?

Desde luego. Estoy convencido de que el presidente entiende el papel de la Defensoría y va a entender nuestro pedido. El presidente Vizcarra aseguró en Pucallpa que actuó bajo la Constitución. Tiene una postura cerrada, ¿cómo hacemos? Cuando decimos alejamiento, ¿qué es alejamiento?, ¿10 centímetros, 10 kilómetros? Es adrede, por qué usamos esa expresión. Eso por un lado, y por otro lado nosotros no queremos detenernos en los extremos. Si le pregunta al presidente de la Comisión Permanente, le va a decir que está 100% fuera (de la Carta Magna) y el presidente le va a decir que está 100% dentro. La Defensoría no puede estar en ninguno de los extremos.

¿Tiene un plan "B"? ¿Pensó hablar con el presidente para sugerirle su renuncia?

Eso no me corresponde. Nos corresponde plantearle al país las implicancias y riesgos, preocuparnos que los derechos fundamentales se respeten. Las soluciones que se den hay que construirlas, si yo me adelanto a responder tal o cual pregunta, que es justamente aquello que se va a construir, estaría cometiendo un adelanto, un grave error.

¿Esa alternativa podría llegar en la mesa de diálogo?

Esa decisión es de esos espacios. El presidente debe liderar este nuevo período. ¿Cómo hacerlo? Eso habrá que construirlo.

¿El Congreso debe seguir operando?

Bueno es una situación que evidencia que estamos en una situación anómala que hay que resolver.

¿Se pueden hablar de riesgos económicos?

Sin duda estas medidas tomadas ya tienen consecuencias en los trabajadores y esta es una situación que grupo por grupo va a tener que ir resolviendo.

¿Le recomendaría al presidente Vizcarra esperar la resolución del TC?

Sin duda el TC tiene plena competencia para resolver una contencioso competencial y es el llamado a hacerlo. La pregunta es si los tiempos van a dar, porque esto podría demorar tres o cuatro meses, casi puede calzar con las elecciones que están ad portas. Entonces regreso a mi premisa inicial, la realidad ha rebasado el marco jurídico, por lo tanto, hay que buscar una solución. He dicho en más de una ocasión que la botella se ha roto y se ha salido el demonio, hay que volver a meter al demonio a la botella.

¿Está facultada la Comisión Permanente para presentar la demanda?

Es el TC el que tiene competencia y ellos dirán si admiten o no (la demanda).

Carlos Ramos, integrante del TC declaró que la Defensoría puede presentar la demanda competencial ¿lo harán? Las facultades de la Defensoría tienen que ver con la institucionalidad del país y con los derechos fundamentales

¿No lo van a presentar porque consideran que la mesa de diálogo es la mejor solución?

Creo que no se excluyen. No estoy diciendo que el Congreso no lo presente.

¿Quiere decir que no plantearán esa demanda?

La Defensoría está avocada a que los servicios públicos y derechos se cumplan.

¿Para usted hubo golpe de Estado?

Lo que nosotros hemos dicho es que hubo un alejamiento del marco constitucional, pero yo no quisiera quedarme allí. Estamos diciendo que tanto el Congreso, en su momento, como la decisión del presidente se alejó del marco constitucional. Lo ha dicho también Samuel Abad en un artículo hace días, quien dijo que la solución no ha sido impecable, se está hablando de mesa de diálogo. Es evidente que hay una cierta situación que hay que corregir para poder reingresar plenamente al marco constitucional.

Constitucionalistas como Víctor García Toma, Enrique Ghersi, Anibal Quiroga y otros han opinado que hubo un golpe de Estado ¿tantos juristas se equivocan?

No me voy a detener en el debate constitucional.

¿Se puede hablar de un exceso de los poderes del Estado?

Me remito al texto uno de nuestro comunicado, donde dijimos que hubo un exceso de ambos poderes. Nos han conducido, ambos a esta situación, ambos se han alejado del marco constitucional.

¿Se ha quebrado el orden constitucional?

La realidad es mayor que ese marco legal, ya el derecho no alcanza para dar solución. No podemos detenernos en un debate meramente legal.

Aún no tenemos un TC, Ernesto Blume ha dicho que su mandato se terminó, ¿qué hacemos? Bueno, hay un TC ahora.

Gonzalo Ortiz de Zevallos, uno de los nombrados por el Pleno del Congreso fue a exigir ante el TC su nombramiento ¿Cómo toma su actitud?

Esa pregunta revela que hay una situación que resolver, no me refiero a la situación del doctor Ortiz, sino en general. Es evidente que necesitamos resolver una situación. La resolución del nombramiento, del doctor Ortiz de Zevallos, no ha sido publicada. Lo cierto es que estamos ante una situación que hay resolver. Sí hay un problema.

¿Cuál es el mensaje final que quiere enviar?

Subrayar que hay una relación muy estrecha entre los servicios públicos, la seguridad ciudadana, los derechos fundamentales y nuestra fortaleza institucional. La democracia y los derechos humanos están intimamente ligados, por eso es importante hacer un esfuerzo por reconstruir plenamente nuestro marco constitucional. Por ello, es de importancia que en este proceso que se avecina, los ciudadanos se informen y generen un espacio para saber qué soluciones le damos a estos riesgos e implicancias.