“La información no puede estar en cuarentena”. Con estas palabras, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, afirma que el Gobierno debe comunicar mejor las razones de las medidas que aplica por el COVID-19, las que, sin embargo, saluda. En diálogo con Correo, propone también suspender los pagos en colegios y universidades privadas, instituciones que recibirían un crédito para no terminar afectadas.

La Defensoría propone prorratear los pagos en la educación básica y universitaria. ¿Cómo se ejecutaría?

La propuesta de la Defensoría es que por lo menos (las pensiones de) dos o tres meses, es decir, abril, mayo y tal vez junio, se prorrateen en los próximos meses, y que a partir de junio se cobre en seis meses, en diez o doce meses. (...) Hay que tener en cuenta que los contratos que firmaron los padres de familia son de un servicio educativo presencial. Habiendo cambiado la base del contrato, porque ahora la educación va a ser virtual, tiene que cambiar también la contraprestación, por lo menos en lo que se refiere a la parte de pago. La Defensoría, es plenamente consciente de que hay personal administrativo y profesores a quienes pagar. Por lo tanto, para cubrir eso, se plantea que el Gobierno habilite líneas de créditos muy blandas, que se paguen en dos o tres años, (...) o líneas de crédito avaladas por el Estado.

¿Qué percepción tiene la Defensoría de la restricción por género?

Parece que responde a una información que maneja el Gobierno, y eso me lleva a un punto central. Toda la información sobre las distintas políticas y acciones del Gobierno para fortalecer nuestras capacidades y contener el COVID-19 tienen que ser públicas. Entonces, a la pregunta que me hace, la gente no entiende claramente la medida, comprende el sentido de cómo se implementará, pero no comprende cuál es el dato duro que sustenta esta medida. Una frase que resume el pensamiento de la Defensoría es: “Estamos en cuarentena, pero la información no puede estar en cuarentena”.

¿Se debería conocer la información de infectados por distrito, que antes era pública, pero ya no?

¡Tiene que conocerse! Esta información es básica para que el Gobierno legitime plenamente su accionar. Como Defensoría, nos parece que, en líneas generales, el Gobierno ha actuado oportunamente, han sido medidas duras, pero han sido muy necesarias.

¿Qué derechos se vulneran en quienes necesita el bono y no lo reciben?

Para empezar, las medidas del Gobierno deben cumplir el principio de transparencia de la información. ¿Por qué le entrega a unos y por qué no le entrega a otros? En cualquier caso, esa razón de diferenciación tiene que ser objetiva. Si usted es identificable porque está en un registro y yo no soy identificable, la única razón (válida) sería que yo tengo una mayor posibilidad económica, porque si el problema es básicamente cómo identificar, bueno, esa es una tarea del Estado. Si ambos estamos materialmente en la misma condición (y no me identifican) se está violando el derecho de igualdad.

¿Cuál es la evaluación que ha hecho la Defensoría de la distribución del bono 380?

Bueno, estamos elaborando un informe que probablemente salga mañana o pasado mañana. Hemos encontrando serias deficiencias, pero, bueno, nunca se ha hecho un esfuerzo tan grande, de tanta cobertura como este, no quisiera adelantar porque hay datos objetivos sobre los cuales todavía no tengo una información cerrada, pero sí hemos hecho una evaluación, de hecho hoy (ayer) voy a estar con la ministra (del Midis, Ariela Luna) vamos a tener una teleconferencia, ese es uno de los temas que están en la agenda y vamos a evaluar.

Hay denuncias sobre clínicas que no atienden a pacientes si antes no tienen un descarte del COVID-19. ¿Pueden hacerlo?

No, de ninguna manera, lo que las clínicas tiene que hacer, evidentemente, es tomar todos los mecanismos de seguridad. Esto me permite también señalar lo siguiente: hoy las clínicas no están atendiendo al 100%, porque la gran mayoría está en sus casas. Entonces tampoco, en la práctica, generan recursos. Esto va a significar que en algún momento las clínicas estén en una situación económica difícil, igual que los colegios. (...) Entonces, el Gobierno necesita que tanto al sector educación como al sector salud se le habiliten líneas de crédito blandas para que puedan seguir operando.

Perfil

Walter Gutiérrez, defensor del Pueblo

Es abogado por la Universidad San Martín de Porres. Posee estudios de maestría en la Universidad de Lima y de doctorado en la Universidad de Sevilla. Fue presidente del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral en el 2016.