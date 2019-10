Walter Gutiérrez: "No hay un golpe de Estado y tenemos que regresar plenamente al plano constitucional"

Síguenos en Facebook

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, aseguró este domingo que el país no cuenta en estos momentos con "un Estado plenamente constitucional" tras la disolución del Congreso de la República el lunes pasado.

Indicó, en ese sentido, que el mandatario "podrá hacer lo que quiera" puesto que gobernará a través de Decretos de Urgencia y consideró que se tuvo "una lectura discutible" de la Carta Magna para proceder de esta manera.

"No estamos en un Estado plenamente constitucional. En este momento el presidente va a gobernar con Decretos de Urgencia, eso nunca ha pasado con esta Constitución. Eso es anómalo, porque podría cambiar todo el código penal sin ningún control. Hemos llegado a un estadío con una lectura, por lo menos discutible, de la Constitución", sostuvo en una entrevista con Canal N.

"No quiero decir con esto que estamos frente a un golpe de Estado. Lo que estoy diciendo es que nos hemos alejado de la Constitución y que nos hemos metido en un hueco del que tenemos que salir. No hay un golpe de Estado y tenemos que regresar plenamente al plano constitucional, porque este es un territorio no solamente inédito, sino plagado de minas", señaló.

En esa línea, el defensor del Pueblo dijo estar preocupado por la conformación del próximo Congreso porque "no hay ningún aliciente" para postular al Legislativo "por solo año y medio".

"Lo que se viene es enormemente riesgoso porque se viene un Parlamento que va a tener de vida algo más de un año y que además podría interpretar que se puede quedar cinco años. Con la misma lógica que se puede acortar el mandato del presidente y del Congreso, también puede ser quedarse cinco años", advirtió.

Finalmente, Gutiérrez indicó que la Defensoría del Pueblo podría presentar una acción competencial ante el Tribunal Constitucional para que este organismo evalúe el proceder del Ejecutivo si es que la que presenta la Comisión Permanente no es admitida.