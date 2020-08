El vocero de la bancada de Somos Perú, Rennán Espinoza, dijo esperar una “mayor precisión y pragmatismo” del presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, en la resolución de los problemas, al referirse a su presentación ante el Congreso prevista para este martes 11 de agosto.

En TV Perú, reiteró que el gabinete que preside Martos sigue “siendo casi el mismo”, aunque confía en que el ahora primer ministro lleve su pragmatismo en reforzar la atención primaria de la salud y en la futura llegada de la vacuna contra el coronavirus (COVID-19).

“Lo que queremos sin duda es mayor precisión y pragmatismo en la resolución de los problemas. No queremos tanta lírica política, queremos especificidad en los puntos que se van a atacar”, expresó.

“Cuando se presentó el señor Cateriano, nosotros dijimos desde Somos Perú que del discurso de 46 páginas solo dos estaban dedicadas a combatir la pandemia y 26 a la reactivación económica. No está mal, hay que tener recursos, pero la visión en la lucha contra la pandemia no era parte muy clara en el anterior gabinete”, añadió.

De otro lado, Espinoza pidió no temer a la interpelación de los ministros de Educación, Martín Benavides, y de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, porque se trata de una facultad que otorga la Constitución al Congreso como mecanismo de control político.

“No hay que tenerle mucho temor, yo sé que la palabra interpelación tiene un sonido muy fuerte políticamente, pero no es otra cosa más que una facultad congresal que preguntarle cosas a un ministro que se considera no ha tenido un comportamiento político no adecuado dentro de su gestión”, acotó.

Finalmente, el legislador de Somos Perú se mostró de acuerdo con que el Congreso reanude la semana de representación entre el 24 y 28 de agosto, previa coordinación con el Ministerio de Salud (Minsa) sobre las regiones que están con cuarentena focalizada.

“Los parlamentarios tienen que cumplir su labor y correrán ese riesgo en el ejercicio de su función para poder ayudar a la personas que necesitan mayor atención y hacer notar al Ejecutivo dónde está faltando o fallando para corregir esos errores”, sentenció.