Esta mañana, durante una actividad en el distrito de Chaclacayo, el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, mostró su desacuerdo con el proceso de vacancia presidencial que lleva a cabo el Congreso, luego de las declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces en el Ministerio Público que involucran a Martín Vizcarra.

“Ahora, referido al tema del Congreso yo dije que no lo vamos a aceptar, y no lo vamos a aceptar, porque el Congreso está haciendo una interpretación arbitraria pretendiendo vacar al presidente por incapacidad moral permanente. Eso no es una atribución del Congreso interpretarlo, es una atribución del Tribunal Constitucional que tienen que definirse en ese campo. Nosotros respetaremos lo que diga el TC", comentó.

En esa línea, Martos comentó que la gestión de Vizcarra Cornejo no tiene la “intención” de utilizar a las Fuerzas Armadas en temas relacionados a la política nacional.

“A la gente le pido tranquilidad, nosotros somos un gobierno democrático que siempre hemos respetado la Constitución y las leyes. (...) Somos sumamente respetuosos de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y yo como un exmiembro de la institución mucho más”, arguyó.

En efecto, el titular de la PCM manifestó que sus declaraciones en el programa Punto Final fueron “malinterpretadas” y que las FF.AA. no son deliberantes y que su función es actuar dentro del marco constitucional.

Al ser consultado sobre las acciones que tomará el jefe de Estado en el marco de la citación realizada por el fiscal Germán Juárez Atoche tras las declaraciones de tres aspirantes a colaboradores eficaces que lo involucran en hechos de corrupción, Martos aseguró que aún no conversa del tema con el mandatario.

El Gobierno no va a hacer uso de las FF.AA más allá de su función constitucional