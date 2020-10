Walter Martos respalda las declaraciones de Martín Vizcarra quien señala que hay grupos interesados en afectar al Gobierno para postergar las elecciones generales del 2021, pero precisó que en ningún momento se ha señalado que estos intereses provienen desde el Ministerio Público, al cual aseguró que respetan.

“Los grupos interesados en desestabilizar al Gobierno no vienen desde los poderes del Estado, vienen de grupos interesados en las próximas elecciones que no les favorece la coyuntura. Eso se ve en la intencionalidad y la frecuencia con la que vienen atacando al presidente de la República por diferentes temas. En ningún momento, ni el presidente (Martín Vizcarra) ni como Gobierno hemos manifestado que vienen del Ministerio Público”, señaló en una conferencia de prensa esta tarde.

Walter Martos dijo que “indudablemente” hay sectores interesados en afectar al Ejecutivo, tal y como el mandatario, pero evitó precisar qué partidos políticos se encuentran detrás de estos ataques.

“No puedo decir cuáles son esos partidos políticos porque el señor presidente no me los ha dicho [...] Indudablemente hay grupos interesado y eso se ha manifestado y hemos corroborado que las elecciones no se realicen de acuerdo al cronograma que se ha establecido por diferentes factores e intereses”, indicó.

“Pregúntense quién está interesado en crear inestabilidad en el Gobierno y darán solos con la respuesta. Sus voceros salen a cada momento, por lo que dicen se puede determinar de dónde vienen esas presiones”, añadió.

El titular de la PCM insistió en que respetarán, tal y como indicó Martín Vizcarra, las investigaciones que se realizan dentro del Ministerio Público, donde hay surgido en las últimas semanas casos que implican al mandatario.

“Siempre hemos manifestado que somos respetuosos de todos los poderes del Estado porque es una democracia y somos totalmente respetuosos de los procedimientos y decisiones que tome el Ministerio Público. El señor presidente de la República, en diversas oportunidades, ha manifestado su total apertura que se realice cualquier tipo de investigación, sea por un caso u otro”, manifestó Walter Martos.

El equipo especial Lava Jato ha solicitado a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que se les otorgue la facultad de investigar a Martín Vizcarra tras obtener un testimonio de un aspirante a colaborador eficaz que acusa al presidente de haber recibido S/1 millón como coima de la empresa Obrainsa en el 2013.

A esto se suma la invitación que ha recibido de parte del fiscal anticorrupción Reynaldo Abia por presuntas irregularidades en la compra de pruebas rápidas y moleculares para detectar COVID-19, así como la investigación que ha iniciado Zoraida Ávalos por el caso Richard Cisneros.

