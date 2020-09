El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos consideró este viernes que la ciudadanía no aceptará “ninguna ruptura del orden constitucional” por parte del Congreso de la República.

Cuestionó, en ese sentido, que el Legislativo busque discutir una moción de vacancia presidencial en contra de Martín Vizcarra pese a la emergencia sanitaria y la crisis económica producto del coronavirus (COVID-19).

“Estoy completamente seguro que el pueblo no va a aceptar ninguna ruptura del orden constitucional, mucho menos con todos estos cuestionamientos que están apreciando día a día en el Congreso”, sostuvo en diálogo con RPP.

“Yo les pediría a los señores congresistas que hagan una encuesta a ver quién está de acuerdo en el país con todo lo que están haciendo en este momento, en esta crisis y en esta inestabilidad de la pandemia y la crisis económica que estamos viviendo”, señaló.

El presidente del Consejo de Ministros aseguró que las Fuerzas Armadas (FF.AA) “siempre cierran filas respetando el orden constitucional” y reveló que suspendió una reunión con altos mandos militares programada para este viernes para “no dar un mensaje de intranquilidad”.

“Las Fuerzas Armadas son muy respetuosas de la Constitución, velan por la democracia e institucionalidad del país y es una irresponsabilidad en este momento tan difícil que está viviendo el país, estar en esta situación cuando deberíamos concentrarnos en la lucha contra la pandemia”, manifestó.

“El día de hoy he tenido una reunión programada con los mandos militares y policiales, porque el día de ayer asumió el nuevo ministro del Interior, César Gentille, y quería que se integre en la lucha contra la pandemia. He tenido que anular esa reunión para no dar ningún mensaje de intranquilidad al país”, explicó.

“Indigna tremendamente que en vez de estar concentrados, todos, no solamente el Ejecutivo sino también el Parlamento, en la gente que se está muriendo en estos momentos por el COVID-19 [...] realmente nos estamos enfrascando en estos dimes que te diré poniendo en peligro el riesgo de estabilidad económica del país. Sinceramente, yo estoy indignado con todo esto que está pasando. Si se tiene que investigar que lo hagan, pero que no utilicen esta patraña para tratar de vacar al presidente y crear una inestabilidad política innecesaria”, sostuvo.

Este jueves, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón (Unión por el Perú), presentó ante el pleno del Congreso tres audios que evidenciarían coordinaciones entre el presidente Martín Vizcarra con la secretaria general de Palacio de Gobierno, Mirian Morales, y la asistente administrativa de Palacio, Karen Roca Luque.

“En una investigación, estamos todos involucrados y… salimos todos en conjunto”, se escucha decir al mandatario, en relación a las indagaciones que realiza el grupo de trabajo sobre contrataciones en el Estado, entre las que resaltan la relacionada al cantante ‘Swing’.

Horas después en el pleno del Congreso se presentó una moción de vacancia presidencial en contra de Vizcarra por estos hechos. La admisión de esta moción será debatida este viernes a partir de las 10 a.m.