El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, aseveró que ni él ni su Gabinete Ministerial están defendiendo al presidente Martín Vizcarra, sino a la gobernabilidad del país. Detalló que él no ha conversado con el jefe del Estado sobre las investigaciones en su contra.

“Que quede claro, que el premier y el Gabinete no estamos defendiendo al presidente, sino a la gobernabilidad. Creemos que si se vaca al presidente por una denuncia que está en investigación preliminar crearía una crisis política en la actual crisis sanitaria”, manifestó.

Cuestionó que no se esté siguiendo el debido proceso en la investigación iniciada al mandatario porque “hay dos fiscales que están en controversia por quién investiga a quién”.

“Lo mínimo que necesita una persona investigada es un debido proceso. Cómo es un debido proceso si hay dos fiscales que están en controversia por quién investiga a quién. Va a ir a dar una declaración uno, y una declaración otro”, indicó.

En otro momento, Martos advirtió que, en caso se apruebe el trámite de la segunda moción de vacancia, se generaría “una crisis política en la actual crisis sanitaria” y le pidió al Legislativo “escuchar a la población” y “ser responsable” con lo que defina.

“Esperamos que los congresistas actúen con el sentimiento que tiene el pueblo en estos momentos. El 80% de la población desea que termine la gestión del presidente Vizcarra, pero que no se tome de pretexto una denuncia para vacar al presidente, eso no se puede hacer porque le haría mucho daño al país”, señaló.

“Me ratifico en que las Fuerzas Armadas no son deliberantes”

Martos aseguró que las Fuerzas Armadas no son deliberantes en el país y, por ello, “no tienen absolutamente nada que ver” con el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo en referencia a la segunda moción de vacancia presidencial presentada en contra de Martín Vizcarra.

Reiteró que en caso se admita a trámite dicha moción, el Gobierno presentará una nueva medida cautelar ante el Tribunal Constitucional (TC).

“Para quedar claro, me ratifico en que las FF.AA. no son deliberantes, no tienen absolutamente nada que ver con el conflicto en poderes del Estado. Si se admite la vacancia, vamos a acudir al TC como corresponde”, sostuvo en diálogo con “Punto Final”.

Martos consideró que sus declaraciones sobre las Fuerzas Armadas y la segunda moción de vacancia “han sido malinterpretadas tendenciosamente por personas interesadas” y dijo que asistirá al Parlamento “gustosamente” a explicar sus expresiones.

En una entrevista con el mismo programa el pasado domingo, el primer ministro manifestó que, pese a no ser deliberantes, las Fuerzas Armadas no permitirían una ruptura del Estado de Derecho a pocos meses de las elecciones generales del 2021.

“Las Fuerzas Armadas no son deliberantes, pero están para hacer respetar la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho. Esa es la función de las Fuerzas Armadas también: hacer respetar el Estado de Derecho. Y no se va a permitir que se rompa el Estado de Derecho con tanta necesidad que hay en la gente en este momento. Faltando cinco meses para las elecciones, realmente es una cosa de locos el estar pensando en cambiar a un presidente”, expresó en aquella oportunidad.