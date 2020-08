El jueves pasado, el flamante presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, llamó al presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, a fin de visitarlo en su despacho y coordinar la fecha de presentación de su Gabinete Ministerial para el pedido de confianza.

Esta reunión se formalizó ayer y allí ambos acordaron que el Consejo de Ministros se presente este martes 11 de agosto a las 8 y 30 de la mañana.

Cabe destacar que el gabinete de Pedro Cateriano no tuvo la confianza del Congreso, según las diversas bancadas que no le dieron el voto, porque no priorizó la lucha contra el COVID-19 y se enfocó en temas como la minería.

PANDEMIA. Al respecto , a su salida de la cita con Merino, Martos señaló que el discurso que tendrá su gabinete estará enfocado en combatir la pandemia del coronavirus.

“Básicamente, el discurso lo vamos a centrar en la lucha contra la pandemia de forma concreta (...). Me voy a reunir con todos los sectores del Minsa, EsSalud y otros que están trabajando directamente (contra el coronavirus)”, sostuvo el titular de la PCM a la prensa.

Asimismo, detalló que la reunión con el presidente del Parlamento fue muy cordial.

“Los dos (con Merino) estamos completamente convencidos de que lo que prima en este momento es la tranquilidad, la salud y la vida de las personas”, manifestó Martos.

Consultado sobre la opción de una posible vacancia contra el presidente Martín Vizcarra (planteada por el legislador de Acción Popular, Jesús Arapa) el premier señaló que esa hipótesis “es totalmente equivocada”.

“El presidente del Congreso es una persona totalmente democrática como nosotros (Ejecutivo). Lo que necesitamos es confianza y estabilidad en la crisis tremenda que estamos pasando”, acotó.

RESPALDO. Al respecto, Correo supo que la mayoría de bancadas respaldaría al gabinete de Martos.

Somos Perú, el Partido Morado y Fuerza Popular ratificarían sus votos a favor de la confianza.

Entre tanto, desde Alianza para el Progreso indicaron que si el Ejecutivo prioriza la lucha contra el COVID-19 y la reactivación económica, tendrá el respaldo de esa agrupación.

Esta misma posición la mantiene Acción Popular que, a través de un comunicado, señaló que esperan que haya un mejor entendimiento con Martos y así “vencer conjuntamente esta pandemia”.