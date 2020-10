El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, reveló que mantiene conversaciones con algunos voceros de las bancadas del Congreso luego de la presentación de una segunda moción de vacancia por incapacidad moral permanente contra Martín Vizcarra, y sostuvo que buscará llevar este diálogo hasta el titular del Parlamento, Manuel Merino.

“[¿Han conversado con congresistas sobre la moción de vacancia?] Estamos conversando con algunos voceros. Voy a continuar tendiendo puentes con líderes políticos, inclusive con el presidente del Congreso (Manuel merino). Voy a tratar de conversar con él para voltear esta página y que todos nos centremos en trabajar por el bien de la población en esta situación tan crítica que estamos viviendo”, declaró ante la prensa.

Walter Martos reiteró sus cuestionamientos a la presentación de la moción de vacancia promovida por la bancada Unión por el Perú y respaldada por miembros de Podemos Perú, Frente Amplio y Acción Popular, la cual está a la espera de ser presentada ante el pleno y que se estaría debatiendo en noviembre.

Walter Martos desde el desde el Grupo Aéreo Número 8

El primer ministro reiteró, al respecto, que Unión por el Perú está buscando desestabilizar al gobierno para lograr la libertad de Antauro Humala, su líder, y que otros legisladores se están dejando “manipular por grupos radicales” que buscan postergar las elecciones de abril del 2021.

“Desafortunadamente, algunos parlamentarios, sobre todo de tendencia radical, están usando esta arbitraria interpretación que se le está dando a la Constitución referente a la causal de vacancia por incapacidad moral permanente [...] para causar desestabilización política en este momento tan grave de pandemia y reactivación económica [...] Esperamos que la gran mayoría de ellos, que respetan la democracia y el Estado de derecho no entren en ese juego”, indicó.

Perú21 difundió un audio de una charla virtual que mantuvo Antauro Humala con miembros del denominado Frente Patriótico, donde participaron congresistas de Unión por el Perú a mediados de setiembre. Ahí, señala la importancia de que se lleve a cabo una vacancia contra Martín Vizcarra y que, al mismo tiempo, se defienda la posibilidad de que salga en libertad.

“Dicen que faltando pocos meses para las elecciones no se puede hacer eso, claro que se puede hacer... En el Congreso las únicas bancadas que se han mantenido firmes con respecto a la vacancia somos nosotros (UPP) y Podemos”, se le oye decir a Antauro Humala, sentenciado con 19 años de cárcel por el asesinato de policías en el caso ‘Andahuaylazo’.

Walter Martos aseguró que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) está evaluando a través del Consejo Nacional Penitenciario las acciones a tomar tras la difusión de estos audios.

“Por derecho, las personas que están internas en los penales tienen acceso al servicio de telefonía pública para que puedan comunicarse con sus familiares o hacer cualquier consulta a sus abogados cuando no van. Esto está siendo utilizado de forma no adecuada, y también hay algunos congresistas de su bancada que han ingresado haciendo un uso no adecuado de su derecho a la fiscalización”, advirtió el primer ministro.