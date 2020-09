El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, reveló que conversó con tres líderes políticos antes del debate de la moción de vacancia presidencial en el Congreso de la República, y que apeló al espíritu democrático de cada uno de ellos.

“ He conversado con tres líderes de partido. Hemos apelado con su espíritu democrático y creo que han entendido plenamente . Estoy seguro que la decisión ha sido pensando en el pueblo y no es su partido”, expresó el premier en diálogo con RPP.

“He conversado con algunos líderes políticos antes del pleno. Lo he llamado personalmente pidiéndole, conversando referente a la grave situación que vive el país y pidiéndole su espíritu democrático en respeto a la Constitución, al estado de derecho y a la gobernabilidad. Que entrar a una crisis política iba a ser muy difícil para el país”, sostuvo.

Walter Martos revela que conversó con tres líderes políticos antes de debate de vacancia presidencia

Si bien no quiso revelar los nombres del líderes políticos con quienes conversó, Martos sonrió cuando le preguntaron si eran dos hombres y una mujer, también cuando le consultaron si uno de ellos era César Acuña.

Descarta negociado

Asimismo, Walter Martos precisó que no hubo ningún negociado bajo la mesa para evitar la vacancia contra Martín Vizcarra, sino que la conversación que tuvo con políticos fue para apelar a su amor por el Perú.

“De parte del Gobierno, nosotros siempre trabajamos transparente, no tenemos tratos por debajo de la mesa . Ninguno del gabinete, el señor presidente o quien habla hemos tenido absolutamente algún trato bajo la mesa. Todo lo que hacemos es de manera transparente, simplemente hemos apelado al espíritu democrático y a su amor por el pueblo peruano, y muchos de ellos lo han entendido así. No ha habido ningún tipo de negociación. Los que han entendido, han tomado una decisión pensando en el pueblo y no en los intereses del partido o particulares”, aclaró.

Conversación con Manuel Merino

El premier también reveló que conversó con el presidente del Congreso, Manuel Merino, cuando se suspendió la votación de la vacancia presidencial para votar por la ley de financiamiento de partidos políticos.

“El señor Merino es una persona muy madura políticamente, psicológicamente y que creo que por encima de cualquier resentimiento que ha podido haber en este episodio, tenemos muy bien en claro que, tanto él como yo, prima los intereses del pueblo peruano. Ante eso tenemos que poner cualquier tipo de diferencia. Ha sido una conversación bastante amable y amistosa. Lo llamé porque algunos congresistas estaban proponiendo que se postergue la votación hasta el lunes. Le manifesté que era algo innecesario tener en vilo y suspenso al país en esta situación tan difícil que estamos viviendo. Además de la crisis sanitaria y económica, tener en suspenso una crisis política sería bastante irresponsable, él lo entendía perfectamente y tenía claro que el día de hoy se tenía que votar”, sostuvo.

VIDEO RECOMENDADO

Richard Swing le da 50 soles a hombre que le pedida una limosna afuera del Congreso

Richard Swing le da 50 soles a hombre que le pedida una limosna afuera del Congreso