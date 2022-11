El ministro del Interior, Willy Huerta, dijo, luego de salir de dar su declaración ante el Ministerio Público por el caso de la compra de biodiésel, que no conoce a Karelim López.

El ministro dijo que su citación se dio en calidad de testigo y que no le informaron sobre si volvería a ser citado.

“He dado mi declaración testimonial, sobre si conocía a Karelim López y otras personas a lo que he declarado que no los conozco, como testigo he viendo a colaborar con el Ministerio Público, he venido a colaborar con su investigación, [¿Volverá a ser citado?] No me han dicho nada sobre si volveré a ser citado porque ya está todo claro”, afirmó.

Este lunes también se presentó en la sede de la Fiscalía el exministro de Salud, Jorge López, como parte de la investigación que se le sigue por el supuesto pitufeo.

En junio de este año, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dio inicio a la investigación preliminar por presunto tráfico de influencias por la compra de biodiésel en favor de la empresa Heaven Petroleum contra el presidente Pedro Castillo.

¿Por qué es investigado Castillo en este caso?

En los últimos meses del año pasado, se conoció que el presidente de la República, Pedro Castillo, se reunió con el empresario Samir George Abudayeh Giha y con el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo en Palacio de Gobierno. Dos semanas después el proveedor visitante ganó una licitación por 74 millones de dólares, según reveló el año pasado el programa Panorama.