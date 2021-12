El general (r) del Ejército, Wilson Barrantes, quien fue vinculado al Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), negó tener alguna relación con la agrupación que buscaba la liberación del cabecilla terrorista-ahora muerto-Abimael Guzmán.

Asimismo, dijo que su participación en una “reunión de trabajo” con el presidente Pedro Castillo, el cual reveló Correo, fue a solicitud del profesor.

“No saque ninguna reunión con el presidente, Pedro Castillo es quien me invita a Palacio de Gobierno. Soy un expositor de temas de seguridad nacional, orden interno hasta internacional. No se me ha ofrecido ningún cargo ni me interesa”, señaló Barrantes a Correo.

Sobre la conversación con el mandatario, el militar en retiro dijo que “son temas reservados y la invitación fue mediante un correo electrónico”

Finalmente, Barrantes aclaró que no es activista de ninguna organización vinculada a grupos terroristas como el Movadef. “No pertenezco ni simpatizo con una ideología marxista, leninista y maoísta. Mi presencia en estos eventos es netamente académicas y he estado con varios panelistas”, precisó.

Agregó que su participación en un evento organizado por el Movadef, dio una posición para dar solución a los problemas de los militares. “Pido que a Alberto Fujimori lo indulten, que a los militantes que han combatido en la guerra los amnistíen”, acotó.

