Ximena Pinto, exsecretaria de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), ratificó ante la Comisión de Transportes del Congreso su denuncia contra el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, por direccionar la publicidad estatal con fines políticos.

“Estamos frente a una persona que antepone sus intereses en lugar de pensar en los intereses de la ciudadanía. Estamos frente a una persona que juega con lo que es ilegal”, manifestó durante la sesión de este martes.

Pinto La Fuente detalló ante el grupo de trabajo que la oficina en la que laboró maneja un presupuesto de 18 millones de soles anuales para promover campañas de publicidad. Sin embargo, el conflicto con el primer ministro inició cuando dio a conocer el plan de publicidad para la campaña escolar de este año.

“El primer ministro tuvo el atrevimiento de decirnos que bajo juramento y bajo responsabilidad, nos hacía responsables, que iba a firmar, pero que este Grupo El Comercio y Canal 4 no participaría”, manifestó.

“Ya sentía las presiones del primer ministro. No estoy mintiendo y no tengo porqué mentir. Ni tengo porqué perder un trabajo por beneficiar a una prensa”, agregó.

Ante ello, la exfuncionario dijo que intentó convencer al presidente Pedro Castillo sobre la discusión de publicidad y por ello se comunicó con Franco Pomalaya, a quien identificó como asesor de prensa del mandatario.

“Cuando termina esta reunión, preocupada le mando un mensaje a Franco Pomalaya (...) tenía que encontrar alguna manera de que mi trabajo no sea perjudicado”, dijo.

“Yo no estoy pensando en si el medio apoya o no al Gobierno porque ese no es el sentido de la publicidad. Nosotros como profesionales en esta materia estamos buscando que el mensaje llegue a la mayor cantidad de gente”, aseveró.

En la sesión de la Comisión de Transportes también asistió Aníbal Torres, quien indicó a los parlamentarios que rechaza las acusaciones realizadas por Ximena Pinto y que actuó conforme a ley.

“Los medios [a los que se envía publicidad] no determina la PCM, ni los tiene la PCM. Los medios son los que determina la central de medios, que es una empresa contratada de entre varias empresas de un concurso público”, apuntó.

Pero Ximena Pinto reveló que se sintió “instigada” por el primer ministro para retirar el medio de comunicación. Por eso, contó, “por primera vez” envió un oficio a la Contraloría General para pedir control concurrente a fin de que acompañen todo proceso de publicidad.

“Estoy actuando dentro del marco de la ley y lo que me preocupa, y por eso denuncié este hecho, es que el segundo funcionario más importante del Estado pueda estar instigando, estando detrás de una funcionaria, empujándola a romper la ley”, sentenció.