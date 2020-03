Luego que el Poder Judicial declarara infundado el pedido de prisión preventiva en su contra y ordenara su libertad inmediata, el exgobernador de Lambayeque, Yehude Simon, aseguró que es inocente de los delitos que se le imputan tras ser acusado de recibir dinero de Odebrecht a cambio de una obra.

A su salida del edificio Zavala, sede del Poder Judicial del Centro de Lima donde se realizó la audiencia este domingo, Simon señaló que es el primer interesado en que las imputaciones en su contra sobre el proyecto Olmos se esclarezcan de forma oportuna.

En diálogo con la prensa, el también exjefe de Gabinete dijo que Dios hizo justicia y que siente dolor porque desconfiaron de la labor realizada a favor de la población de Lambayeque.

“Reafirmo lo que siempre he dicho que soy inocente, para mí el proyecto Olmos nació limpio. No voy a hablar de los argumentos de la Fiscalía, me es importante que esto siga. Dios hizo que la justicia se cumpla y veremos qué pasa”, expresó el político al término de la audiencia en la que la jueza María Álvarez declaró infundado el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva en su contra y ordenó que enfrente la investigación bajo comparecencia con restricciones.

Nota en desarrollo....