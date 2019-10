Yehude Simon sobre confesiones de Barata: "Yo no he recibido ni un sol de Odebrecht"

El ex primer ministro Yehude Simon negó haber recibido dinero de parte de la empresa Odebrecht luego de que el exrepresentante de la empresa en Perú, Jorge Barata, confesó que la constructora brasileña financió su campaña.

"Yo no he recibido jamás ni de Odebrecht ni de ninguna empresa un beneficio económico. Sea legal o no sea legal. Niego que el señor Barata me haya entregado a mi dinero. Niego cualquier corrupción del proyecto Olmos durante mi gestión", dijo el exgobernador regional de Lambayeque a Canal N.

El diario "El Comercio" indicó que Barata sostuvo en su declaración que, en el caso de Velásquez Quesquén y Yehude Simon, recordaba el financiamiento a las campañas de ambos. Sin embargo dijo desconocer quién de los dos responde al ‘codinome’ de ‘Sipán’.

Sugirió que quizás podrían ser los dos. Cabe destacar que los dos aludidos fueron presidentes del Consejo de Ministro del segundo gobierno de Alan García.

Yehude Simon señaló también que pide a los fiscales del equipo Lava Jato dar a conocer la fecha de la supuesta entrega del dinero para pronunciarse al respecto.

"Solicitaremos al señor fiscal que diga exactamente cuándo se entrego dinero para saber qué ha pasado. Pongo en tela de juicio que él diga que no sabe quién es 'Sipán' pero que diga que ha dado dinero para una campaña que nosotros nunca tuvimos", explicó.