El fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, negó que se haya iniciado un proceso de colaboración eficaz con Pablo Enrique Salazar Torres, exgerente del proyecto Olmos contra quien se han pedido 36 meses de prisión preventiva y quien ha asegurado que recibió dinero de Jorge Barata a favor de Yehude Simon.

“El Ministerio Público no ha acogido y no tiene en trámite ningún proceso especial respecto a Pablo Enrique Salazar Torres, por lo tanto su confesión, conforme lo establece el Código Procesal Penal, ha sido llevada en ejercicio de su abogado defensor con precisión de cuáles son sus derechos y deberes por parte del representante del Ministerio Público”, indicó el fiscal en la audiencia de hoy.

José Domingo Pérez presentó la confesión del exgerente de Olmos como uno de los elementos de convicción de que Yehude Simon cometió el presunto delito de lavado de activos para sustentar su pedido de prisión preventiva por 36 meses contra el expresidente del Consejo de Ministros.

El fiscal señaló que, en las declaraciones de Salazar Torres del 26 de febrero del 2020, el exdirectivo del proyecto Olmos reconoció haber recibido, en varias entregas, entre US$90 mil y US$100 mil de parte de Jorge Barata para que puedan ser utilizados en la campaña de reelección de Yehude Simon en el 2016.

“Quiero precisar que Yehude Simon tenía conocimiento de mis viajes a Lima y del dinero que me entregaba Jorge Barata. Me decía ‘ya, ok, está bien’ cuando volvía a Chiclayo y antes de encontrarme con Yehude Simon, yo cambiaba dinero a soles y, siguiendo sus instrucciones, me decía ‘tenlo tú y hay que pagar a periodistas de televisión, canales y otros, según sea el caso’”, leyó el fiscal Pérez como parte de la confesión de Pablo Enrique Salazar.

Como elementos adicionales de convicción, el representante del Ministerio Público mencionó los testimonios de Jorge Barata, la documentación de los servidores Drousys y MyWebDay de la caja 2 de Odebrecht, y la actividad de la campaña electoral que realizó Yehude Simon en el 2006.

Yehude Simon fue detenido de forma preliminar el pasado lunes 24 de febrero, así como a Pablo Enrique Salazar Torres. Ambos son imputados por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos.

