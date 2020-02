Yehude Simon Valcárcel, hijo del expresidente del Consejo de Ministros Yehude Simon, aseguró que el exgerente del proyecto Olmos Enrique Salazar le dijo a su padre que un grupo de empresarios, que no quisieron dar sus nombres, apoyaron su campaña electoral.

En Radio Nacional indicó que Simon Munaro no era el encargado de las finanzas durante la campaña de reelección del 2006 y que confió mucho en Salazar Torres, quien le dijo que él manejaría personalmente el tema de dichos aportes.

“Enrique Salazar Torres era amigo de mi papá, él confiaba mucho en él. Con toda la razón del mundo podemos pensar que está con mucha presión y lo que quiere es estar en libertad con su familia y dice algo que le pueda dar esa libertad. Eso queremos saber, quién tiene la plata. Mi padre no decidió sobre la plata, él no era encargado de las finanzas de la campaña”, manifestó.

“Cuando Barata habló la primera vez, le pregunté a mi padre sobre si entre esas personas que aportaron a su campaña estaba Odebrecht. Me dijo: ‘le pregunté a Kike quiénes nos están apoyando y él respondió: un grupo de empresarios que no van a dar su nombre, pero yo lo manejo’. Mi padre confió en realidad que eran empresarios que querían ayudar y se mantuvo en su posición de no beneficiar a nadie”, añadió.

Por su parte, el abogado de Yehude Simon, Edwin Espinoza, afirmó que Enrique Salazar Torres no es un colaborador eficaz y tendrá que corroborar sus afirmaciones contra el expresidente regional de Lambayeque.

“El señor Enrique Salazar Torres, después de una manifestación como testigo, se negó a declarar y guardó silencio. Hoy que está con detención preliminar manifiesta que recibió entre 90 mil y 100 mil dólares”, acotó.

También refirió que el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, nunca afirmó haberse reunido con Yehude Simon, solo que entregó dinero para su campaña electoral del 2006.

“Barata nunca señala en sus manifestaciones a Yehude Simon de que le pidió dinero para su campaña. Dice que para la reelección del señor Yehude Simon, es algo general, no dice que se reunió”, aseveró.

El lunes 24 de febrero, y a pedido del fiscal José Domingo Pérez, el Poder Judicial aprobó y ordenó 10 días de detención preliminar contra Yehude Simon y Pablo Enrique Salazar como parte de las investigaciones.

Cabe indicar que en enero pasado, Jorge Barata dijo que había pagado unos US$300 mil a favor de la campaña de Simon Munaro en Lambayeque.