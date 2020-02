Yeni Vilcatoma, excongresista de la República, informó a Correo que presentará una denuncia ante el Ministerio Público contra el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, los renunciantes ministros de Justicia y Energía, Ana Teresa Revilla y Juan Carlos Liu respectivamente, y los que estén implicados en la reunión que sostuvo este último con representantes de la empresa Odebrecht, en la que también participó Jorge Ramírez cuando era procurador ad hoc del caso Lava Jato.

“Estamos preparando la denuncia, vamos a poner en conocimiento del Ministerio Público para que ellos inicien diligencias preliminares contra el exministro de Energía y Minas, Revilla, el premier Zeballos y las personas que puedan estar implicadas en esta reunión y también contra el representante de la empresa Odebrecht, Mauricio Cruz”, anunció en diálogo con este diario.

► Flor Pablo renuncia al ministerio de Educación

► Gabinete Zeballos: Hoy juramentan cuatro nuevos ministros a las 8:45 p.m.

Vilcatoma detalló que el motivo de la denuncia que presentará, en calidad de ciudadana, la próxima semana es para se dé a conocer hasta dónde llegan los beneficios que recibe la empresa brasileña y cómo se permitió que exista una demanda contra el Estado peruano por US$ 1,200 millones.

“Voy a pedir al Ministerio Público que inicie las indagaciones preliminares a efectos de que se pueda conocer cuál es la razón, la forma, en la que se han llevado a cabo estas investigaciones y cómo es que ha generado esta crisis ministerial. Para saber también hasta dónde llegan los beneficios y cómo es que pueden haber existido acciones u omisiones que hayan generado la posibilidad de que Odebrecht pueda haber interpuesto esta demanda en el mes de enero del 2020”, manifestó la exparlamenteria.

“Nunca he necesitado un cargo para luchar contra la corrupción de Odebrecht, lo he demostrado a lo largo de estos años, que he adoptado acciones ejerciendo cargos de fiscal, procuradora, de congresista, como abogada libre o como simple ciudadana. Por supuesto que lo puedo hacer, lo he hecho antes ya y voy a continuar adoptando esas acciones", agregó.

Por otro lado, Yeni Vilcatoma dijo que evalúa en pedir algún tipo de medida contra Jorge Ramírez para garantizar que no exista obstaculización ni peligro de fuga. Esto en marco de su denuncia contra el exprocurador por el acuerdo firmado con Odebrecht que permitió la devolución de US$132 millones a la constructora brasileña por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla.