La postulante al Congreso por Solidaridad Nacional, Yeni Vilcatoma, consideró que para ser congresista no eran necesarias ciertas cualidades académicas: “El congresista no necesariamente tiene que ser un profesional, puede no saber leer ni escribir", indicó en radio Capital.

La abogada afirmó que su experiencia en el parlamento la ayudó a respetar a todos los congresistas, pues “cada uno de ellos representa a un grupo de personas”.

En la misma línea, se manifestó Rocío Silva Santisteban, candidata por el Frente Amplio: “Muchos congresistas buenos han sido obreros. Solo es necesario que sepan, manejen y representen bien los intereses a los que se deben”, señaló.