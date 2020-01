Yeni Vilcatoma, candidata al Congreso por Solidaridad Nacional, pidió disculpas a los integrantes del partido que representa por calificar de “mentirosa” y “manipuladora” a su colega Rosa Bartra.

“Esa es mi opinión personal, sé que eso ha generado incomodidad en algunas personas del partido. Le ofrezco disculpas al partido, a los integrantes, que se hayan podido sentir un poco asustados por el desarrollo de la campaña”, afirmó la excongresista en ‘Abre los ojos’.

Vilcatoma aclaró en el mencionado programa que no es un audio que se filtró, sino fue una entrevista que se desarrolló antes de su frustrada presentación. Además, dijo que lo que comentó sobre Bartra es parte de su opinión personal.

“Hicimos la preentrevista sobre un tema puntual, acabamos la entrevista y yo realicé comentarios que son parte de mi opinión personal, lo cual tengo total libertad. Yo no hubiera querido que eso se difunda porque le digo las cosas, siempre, a las personas en su cara. Eso ha generado toda una incomodidad en el partido porque se me reclama no haberme pronunciado sobre un audio”, indicó.

Asimismo, Yeni Vilcatoma dijo que no está de acuerdo con los candidatos que usan la confrontación como estrategia porque considera que los peruanos lo rechazan y buscan políticos sinceros.

“Tengo que decir que hay cosas con las que no estoy de acuerdo. Dejo mi posición sentada. Lo que pasa es que, desde mi perspectiva, la confrontación o la pelea por estrategia ya no le importa a la población, lo que la población quiere son políticos sinceros, que hagan campaña para demostrar que quieren ganarse su confianza y que van a luchar por los ciudadanos”, sostuvo.

